Staubsauger mit Akku oder Kabel? Ökobilanz und Stromverbrauch im Vergleich

An der Frage nach Akku- oder Kabelstaubsauger scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf das leichte Handstück und die kräftige Saugleistung des klassischen Kabelstaubsaugers. Andere bevorzugen die komfortable Handhabung und das fehlende Kabel beim Akkustaubsauger. Im Hinblick auf die steigenden Stromkosten wird auch ein anderer Punkt immer wichtiger: die Ökobilanz. Welcher Staubsauger kann hier punkten?

Produktion und Entsorgung der Staubsauger

Bei der Produktion und der Entsorgung sieht Stiftung Warentest kaum Unterschiede in der Ökobilanz. Zwar ist in Staubsaugern mit Akku mehr Elektronik verbaut, die eine aufwändigere Produktion benötigt. Dafür seien Kabelstaubsauger im Schnitt rund dreimal so schwer und benötigen daher mehr Rohstoffe.

Der Akku fällt hierbei kaum ins Gewicht, da er vergleichsweise klein ist und nur wenig Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt benötigt. Jedoch sollte man beim Kauf darauf achten, dass sich der Energiespeicher austauschen lässt und dass auch nach mehreren Jahren noch Ersatzteile zur Verfügung stehen.

Stromverbrauch mit deutlichen Unterschieden

Deutliche Unterschiede gibt es hingegen beim Stromverbrauch. Dieser ist bei Kabelstaubsaugern in etwa zwei bis drei Mal so hoch, wie bei Staubsaugern mit Akku. Und das bei identischer Saugleistung. Bei älteren Kabelstaubsaugern kann der Stromverbrauch sogar noch höher ausfallen. Noch vor einigen Jahren waren Modelle mit 2000 Watt üblich, neuere Modelle benötigen weniger als die Hälfte.

Hohes Einspar-Potenzial gibt es auch bei der Saugstärke. Beide Staubsauger-Arten benötigen auf hoher Stufe doppelt so viel Strom, als auf der niedrigen Stufe.

Bei Akkustaubsaugern kommt auf hoher Saugstärke auch noch ein schnellerer Verschleiß der Akkus hinzu. Die Experten von Stiftung Warentest erklären hierzu:

Läuft der Akkus­auger in zehn Betriebs­jahren immer auf hoher Stufe, braucht er drei neue Akkus, auf nied­riger Stufe dagegen keinen einzigen. Stiftung Warentest

Manche moderne Akkusauger können ihre Saugstärke sogar automatisch je nach Verschmutzung anpassen. Welcher Akkustaubsauger der Richtige für dich ist, zeigen wir dir hier: