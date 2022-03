Software-Update wertet den Skoda Enyaq massiv auf

Mit rund 13.000 Neuzulassungen war der Skoda Enyaq im Jahr 2021 eines der am häufigsten in Deutschland neu zugelassenen Elektroautos. In der Endabrechnung reichte es für Platz 7, hinter dem Hyundai Kona Elektro (17.240 Zulassungen) und knapp vor dem Volkswagen ID.4 (12.734). Jetzt kündigt die Volkswagen-Tochter ein wichtiges Software-Update für den Enyaq an. Es sorgt nicht nur für zusätzlichen Komfort, sondern soll auch die maximal mögliche Reichweite des E-Autos steigern, verspricht der Hersteller – auch bei Bestandskunden. Und das ist noch längst nicht alles. Aber der Reihe nach.

Skoda aktualisiert Software es Enyaq iV auf Version ME3

Ab sofort werden alle neuen Enyaq iV und auch die zugehörigen, vor wenigen Wochen neu vorgestellten Coupé-Modelle mit der neuen Softwareversion ME3 ausgeliefert. In der zweiten Hälfte des laufenden Jahres soll dann auch für alle Bestandsfahrzeuge ein kostenloses Update zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt steht eine höhere Effizienz und Lebensdauer des Akkus dank eines verbesserten Batteriemanagements.

Das heißt konkret: Wer einen Skoda Enyaq mit der Fahrzeug-Software ME3 fährt, kann über eine neue Schaltfläche im zentralen Display einen neuen Batteriepflegemodus aktivieren. Damit wird der Akku beim nächsten Ladevorgang lediglich zu maximal 80 Prozent aufgeladen. Außerdem reduziert das Programm die Geschwindigkeit für das Laden mit Gleichstrom und die maximale Ladeleistung, um Leistungsspitzen zu vermeiden. Mit diesen Maßnahmen, ähnlich dem Eco-Modus bei einem Smartphone, lässt sich die Batterie schonen und ihre Lebensdauer verlängern, verspricht Skoda. Auf Wunsch steht natürlich weiter die volle Speicherkapazität des Akkus und die maximale Ladegeschwindigkeit zur Verfügung.

Neuer Fahrmodus verfügbar

Gleichzeitig wird mit ME3 das Menü „Laden“ des Infotainmentsystems überarbeitet. Die Lade- und Reichweitengrafik umfasst jetzt auch die Anzeige des Fahrziels und notwendiger Ladestopps. In den Allradversionen des Enyaq iV steht zudem ein neuer Fahrmodus „Traction“ zur Verfügung. Er ist für das Fahren auf unbefestigten Wegen oder glattem Untergrund gedacht – für konstanten Allradantrieb bei Geschwindigkeiten bis 20 km/h.

Verbessert hat Skoda nach eigenen Angaben auch das Thermomanagement des Akkus. Künftig beginnt die Temperierung der Batterie schon bei niedrigeren Temperaturen und wird ständig angepasst. Das bringt die Antriebsbatterie schneller in ein ideales Temperaturfenster und hält sie länger in diesem Bereich. Klingt extrem technisch, hat aber entscheidende Vorteile: eine längere Lebensdauer, eine optimierte Leistungsabgabe und eine effizientere Rekuperation.

Das wiederum erhöht die maximal mögliche WLTP-Reichweite. Sie liegt jetzt beim Skoda Enyaq iV 60 bei 416 Kilometern statt bisher 412 Kilometern. Beim iV 80 sind sogar maximal 544 Kilometer (statt 536 Kilometer) drin. Beim iV 80x mit zwei Elektromotoren 520 statt 510 Kilometer.

Mehr Ladeleistung im Skoda Enyaq iV

Und noch etwas soll sich nach dem Software-Update verbessern: die Ladeleistung. Beim Laden mit Gleichstrom (DC / HPC) kommen Fahrzeuge mit der 62 kWh großen Batterie dank der neuen Software jetzt auf eine Ladeleistung von bis zu 120 kW. Modelle mit der größeren Batterie (82 kWh) laden künftig sogar mit bis zu 135 kW.

Die neue Software bietet auch eine weiter verbesserte Unterstützung beim Einparken durch die gesteigerte Helligkeit und den erhöhten Kontrast des Displays der Rückfahrkamera. Die Bedientaste für den Travel Assist an der rechten Speiche des Multifunktionslenkrads reagiert jetzt auch auf wiederholtes Drücken. Sie dient zum Umschalten zwischen zwei Leveln der Assistenzsysteme, etwa zwischen dem Adaptiven Abstandsassistenten (ACC) und dem Travel Assist, wenn sich das Fahrzeug nicht auf einer Autobahn befindet. Auch zwischen ACC und Travel Assist mit dem Spurwechselassistenten, wenn der Enyaq iV auf einer Autobahn unterwegs ist, ist die Bedientaste behilflich.