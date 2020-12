Ein Fotobuch mit vielen Seiten zu erstellen, kann recht aufwendig sein und ziemlich lange dauern. Der Anbieter Journi verspricht ein Fotobuch mit bis zu 1.200 Fotos in nur 30 Sekunden – inklusive Layout und einer Bildanordnung in richtiger Reihenfolge. Künstliche Intelligenz soll es möglich machen. Mehr noch: Die KI soll es schaffen, den richtigen Bildausschnitt zu finden und niemandem „den Kopf abzuschneiden“. Wir haben getestet, wie gut das funktioniert.

Das clevere Fotobuch

Im Test haben wir rund 700 Fotos mit einer Gesamtgröße von 4,7 GB hochgeladen. Dabei haben wir die Website von Journi benutzt. Wer möchte, kann auch die App für Android oder iOS nutzten. Der Upload ist in beiden Fällen einfach und geht unheimlich schnell. Nach dem Hochladen benötigte die Seite jedoch ein paar Minuten, um das Fotoalbum automatisiert zu erstellen. Geschuldet ist das der enormen Dateigröße. In einem Test mit nur 50 Fotos ging das deutlich schneller.

Anschließend ist das Fotobuch fertig. Wie von Zauberhand sind die Fotos nach Aufnahmedatum sortiert. Und tatsächlich: Auf keinem der Bilder wurde der Kopf einer Person abgeschnitten. Das gesamte Layout wirkt sehr harmonisch, sodass man kaum noch etwas verändern muss. Gefällt einem das Layout einer bestimmten Seite in dem Fotobuch nicht, lassen sich die Fotos anders platzieren. Auch das passiert mit nur einem Klick.

Gestaltung auf das Wesentliche reduziert

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch begrenzt. So lassen sich die Bilder etwa nicht individuell größer oder kleiner darstellen, sondern werden immer in ein bestimmtes Layout gepresst. Zudem ist der Hintergrund immer weiß. Allerdings kannst du ganzseitige Favoriten und Texte hinzufügen und die Schriftart verändern.

Darüber hinaus bietet Journi ein weiteres Element, dass für einen Überraschungseffekt sorgt. Hast du deine Fotos mit einem Smartphone geschossen und dabei die Standort-Freigabe aktiviert, erkennt Journi die GPS-Daten und erstellt Karten. Besteht dein Fotobuch beispielsweise aus Fotos aus einem Urlaub, in dem du viel herumgekommen bist, erscheinen auf den einzelnen Seiten immer wieder Karten. Sie zeigen, wo du das Bild aufgenommen hast. Diese Funktion kannst du aber ausschalten, wenn du sie nicht benötigst.

Fazit zum 30-Sekunden-Fotobuch

Der gesamte Bestellprozess läuft in der Tat sehr schnell ab. Möchte man ein Fotobuch mit 20 bis 30 Seiten erstellen und hat die Fotos im Vorhinein bereits herausgesucht, dauert der gesamte Vorgang nur wenige Minuten. Die KI erstellt das Fotobuch zwar in nur 30 Sekunden. Allerdings möchte man sich das Ergebnis in der Regel auch anschauen, bevor man bestellt. Ändert man dann noch an der einen oder anderen Seite das Layout, werden aus 30 Sekunden schon ein paar Minuten. Mit steigender Anzahl von Bildern steigt auch die Zeit, in der man sich mit dem Ergebnis beschäftigt. Hast du allerdings keine Zeit, kannst du theoretisch auch sofort, nachdem die KI das Fotobuch erstellt hat, bestellen. Abgeschnittene Köpfe musst du nicht befürchten.

→ Mit dem Smartphone fotografieren: 10 Tipps für das perfekte Foto

Die Qualität

Ob mit einer Profikamera aufgenommen oder mit einem Smartphone gemacht: Im Grunde kannst du alle Fotos verwenden, um dein Fotobuch zu gestalten. Journi warnt dich, sollte ein Foto eine zu schlechte Qualität haben.

Tipp: Such die Bilder für dein Fotobuch bereits vorher heraus. Das spart dir letztlich viel Zeit. Journi verspricht eine Lieferung bis Weihnachten, wenn du bis zum 18. Dezember bestellst. Der Versand erfolgt ab dem 15. Dezember per Express, jedoch zu den regulären Versandkosten.

Zur Qualität der Fotobücher können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen. Wir haben aber zwei Testexemplare (mit Hard- und Softcover) bestellt und werden die Ergebnisse anschließend hier beurteilen.