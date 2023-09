Samsung Game-Portal: Neue Gaming-Plattform angekündigt

Embrace Your Game, so heißt die neue Gaming-Initiative von Samsung, die in Kooperation mit Activision Blizzard und Streamern aus der Community erschaffen wurde. Laut Samsung soll die neue Plattform nicht nur den Gerätekosmos der Firma zugänglicher machen, sondern auch Trainingsmöglichkeiten für Gamer bieten und die Gemeinschaft stärken.

Was ist Embrace Your Game?

Bei Embrace Your Game Game-Portal handelt es sich um eine neue Spiele-Plattform von Samsung. Sie soll Gamern das bieten, was sie brauchen. Laut einer Umfrage, die Samsung im Rahmen der Initiative durchführte, wünschen sich nämlich viele Spieler eine Art „Training“ im Bereich Gaming.

Dank der Kooperation mit Activision Blizzard soll genau solch ein Training für Spiele des Studios ermöglicht werden. Spieler finden auf der Plattform folglich zahlreiche Anleitungen, die sich mit der Verbesserung ihrer Fähigkeiten befassen. Auch allgemeine Tutorials, die sich beispielsweise rund um den Bau eines PCs drehen, sind hier zu finden. Laut Amelia-Eve Warden, die selbst passionierte Gamerin und Gaming-Expertin bei Samsung ist, ist es besonders wichtig, dass Spieler alle Informationen an einem Ort finden. Embrace Your Game soll Informationen somit besser zugänglich und übersichtlicher machen.

Obwohl Spielen in erster Linie eine Freizeitbeschäftigung ist, wünscht sich ein Viertel der Spieler*innen Trainings oder eine Beratung, um ihre Gaming-Skills zu verbessern. Samsung

Training mit Profis

Auf dem globalen YouTube-Kanal von Samsung und auf der neu geschaffenen Website des Game-Portal teilen Profi-Gamer ihre Geheimnisse. Aktuell handelt es sich dabei um Tipps zu den Spielen Diablo Immortal und World of Warcraft. Dank der Kooperation mit Activision Blizzard sollen bald aber auch Trainings zu anderen Spielen des Studios verfügbar sein.

Zu den Streamern, die ihr Können teilen, gehören QueenE, AnnacakeLIVE, LittleMoTAC und Rage Darling. Davon sollen sowohl Einsteiger als auch Profis profitieren können. Des Weiteren teilt Alex Brooks sein Technikwissen über Embrace Your Game. Dazu gehören auch relevante Informationen zum Hardware-Sortiment von Samsung. So erklärt er beispielsweise, wie Spieler ihr Set-up an ihren individuellen Spielstil anpassen können. Hier findest du das neue Embrace Your Game Game-Portal.