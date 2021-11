Nintendo eShop: 1.000 Cyberdeals für deine Switch starten heute

Eine riesige Aktion wartet im Nintendo eShop auf dich. Nicht weniger als 1000 Spiele sollen dort für bis zu 75 Prozent Nachlass angeboten werden. Vom heutigen 18. November um 15:00 Uhr bis zum 30. November um 23:59 Uhr hast du die Chance dir deine liebsten Titel zu sichern.

Das sind die Top Spiele im Nintendo eShop

Mit dabei sind einige Spitzentitel. “Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung” ist ein mit Liebe entwickelter Action-Combat Titel der Zelda Welt und findet im Universum von “Breath of the Wild” statt. Die Geschehnisse vor dem Untergang Hyrules kannst du hautnah erleben und gleichzeitig erneut und intensiver in das tolle Gameplay eintauchen. Mit 33 Prozent Preisnachlass ist es zu haben.

“New Super Mario Bros. U Deluxe” ist ein wahrer Klassiker, mit dem man nie etwas falsch machen kann. Ob als Weihnachtsgeschenk für die Kinder, oder auch einfach nur für dich. Du kannst dich über 33 Prozent Preisnachlass im Nintendo eShop freuen. Ein weiterer bekannter Titel ist “Pikmin 3 Deluxe”. Zusammen mit den niedlichen bunten Wesen machst du dich auf die Suche nach einem neuen Planeten und Nahrung. Bei dem Versuch euer Schiff zu reparieren stehen dir die Pikmins auch gegen wilde Kreaturen zur Seite. Mit 33 Prozent Nachlass findest du das Game im Eshop.

Nicht von Nintendo produzierte top Titel findest du ebenfalls in der Aktion im Nintendo eShop. So ist eines der besten Open-World Spiele überhaupt “The Witcher 3: Wild Hunt” für die Hälfte des Preises zu haben. Genauso wie das wunderschöne “Ori and the Will of the Wisps”, das die Fortsetzung des ersten Jump’n’Run-Games ist. Neue Charaktere und Modi werden erneut durch einen mitreißenden Soundtrack und einer atemberaubenden Grafik eingeführt. Mit 40 Prozent kannst du heir noch mehr sparen, als bei den anderen Top-Titeln.

Die besten Angebote haben wir dir hier aufgelistet: