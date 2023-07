Neue Funktion: Fährt Mercedes bald automatisch in Deutschland?

Immer mehr Neufahrzeuge haben Assistenzsysteme schon in der Grundausstattung verbaut. Sie sollen nicht nur unterstützend wirkend, sondern auch für eine sicherere Fahrt sorgen und all das machen verschiedene Softwarefunktionen möglich. Einige Assistenzsysteme arbeiten unbemerkt im Hintergrund und einige von ihnen muss der Fahrer bedienen.

Mercedes: Was macht den neuen Assistenten so besonders?

Einen Spurwechselassistenten gibt es nun schon seit geraumer Zeit. Genauer gesagt präsentierte der schwedische Pkw-Hersteller Volvo im Jahre 2004 als erster seinen Spurwechselassistenten. Das Assistenzsystem wurde unter dem Namen Blind-Spot-Informationssystem bekannt. Bei einem Wechsel der Fahrbahn warnt es den Fahrer vor einem drohenden Zusammenstoß.

Der neue „automatische Spurwechsel“ von Mercedes funktioniert nur auf Straßen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Fahrzeugen, die eine MBUX Navigation in ihrer Ausstattung haben. Für ein sicheres Überholmanöver eines langsam fahrenden Fahrzeuges braucht das System ausreichend Platz. Zudem müssen die Hände des Fahrers am Lenkrad sein. Dem Autobauer zufolge könne der Pkw nur in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 km/h und 140 km/h den Spurwechselassistenten einsetzen. „Im Bereich der Assistenzsysteme bietet die Spurwechsel-Assistenzfunktion Automatic Lane Change einen deutlichen spürbaren Komfort-Gewinn“, betonte ein Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, Markus Schäfer.

Wann wird das Feature in Deutschland verfügbar sein?

Erst vor kurzem stellte Mercedes seine neue E-Klasse vor. Dem Automobilhersteller zufolge werde das Feature hierzulande zeitgleich mit der Auslieferung der ersten Modelle verfügbar sein. Es bietet „einen deutlich spürbaren Komfort-Gewinn“, sagte Schäfer. In den USA und in Kanada ist der „automatische Spurwechsel“ für die folgenden Modelle bereits erhältlich: C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse und auch alle EQ-Modelle.