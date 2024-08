Na super! Benzin und Diesel sollen von Tankstellen verschwinden

Das E-Auto soll den Klimawandel verlangsamen, wenn nicht sogar dazu beitragen, ihn aufzuhalten. Autos mit Verbrennungsmotor hingegen sollen bereits in wenigen Jahren verschwinden. Das Aus für Diesel und Benziner ist in der EU beschlossen. Und erste Fahrverbote sind bereits in Kraft getreten. Das Ziel: den CO₂-Ausstoß senken, klimaschädliche Treibhausgasemissionen verhindern und klimaneutral werden. Und damit nach dem Verbrenner-Aus niemand mehr die alten Diesel und Benziner fährt, soll auch der Sprit an Tankstellen verschwinden.

Tschüss Benzin und Diesel

Ein E-Auto will in Deutschland derzeit kaum jemand haben. Die Verkaufszahlen gehen immer weiter zurück und Fahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotor florieren wie eh und je. Um die Klimaziele dennoch zu erreichen, sollen die Ölkonzerne Benzin und Diesel von den Tankstellen verbannen. So zumindest lautet der Aufruf der deutschen Autobauer. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert nicht nur die Mineralölindustrie, sondern auch die Politik zum Handeln auf. Nur zehn Jahre nach dem Verbrenner-Aus soll es an Tankstellen keinen Sprit mehr geben, der aus fossilen Quellen stammt.

→ Diesel-Alternative ist da: Das kann der neue Sprit und so viel kostet er

Das bedeutet: Diesel und Benzin, so wie wir sie heute kennen, sollen im Jahr 2045 Geschichte sein. Die Forderung der Hersteller: Autos sollen ihre Energie dann nur noch aus E-Fuels, Wasserstoff oder Strom beziehen dürfen, berichtet das Handelsblatt.

Verbrenner-Aus: Ist ein E-Auto in Zukunft unumgänglich?

Das für 2035 beschlossene Aus für Verbrenner, das im Übrigen nur für Neuwagen gilt, steht immer noch in der Kritik. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Stromer einfach keinen Absatz finden. Diesel und Benziner sind für Autobauer immer noch sehr lukrativ und werden das voraussichtlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Wohl auch deshalb fordern die Autokonzerne die Ölindustrie dazu auf, in Zukunft mehr synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, herzustellen, mit denen die normalen Verbrenner weiterfahren können. Sollte die Mineralölindustrie das umsetzen, könnte die EU das Verfallsdatum des Verbrenners verlängern. Doch im Gegenzug fordert der Mineralölverband für die Umstellung von Diesel und Benzin auf E-Fuels staatliche Hilfen.