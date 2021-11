MultiVersus - Warner Bros. kündigt ultimatives Kampfspiel an

MultiVersus soll vereinen. Nicht nur Spieler, sondern auch ganze Universen aus dem Warner Bros. Franchise. Wie können Batman, Shaggy und Arya Stark in einem Videospiel zusammen kommen? Beim neuen MultiVersus handelt es sich um ein Plattform-Kampfspiel. Diese sind generell nichts Unbekanntes, oder neuartiges. Dennoch möchte Warner Bros. mit dem neuen Spiel frischen Wind in das Genre bringen.

Das Spielprinzip

Es handelt sich hierbei nämlich um ein kooperatives Kampfspiel. Spieler treten also in Teams gegeneinander an und müssen sich somit untereinander absprechen. Doch nicht nur das, verschiedene Charakter-Kombinationen verfügen über besondere Fähigkeiten, welche gemeinsam genutzt werden können.

Das bedeutet, dass Teamplay ein elementarer Bestandteil von MultiVersus ist. Ohne Koordinierung untereinander spielt man von Beginn an im Nachteil. Um diese Kooperationen so einfach wie möglich zu machen, bietet das Spiel vollständige Cross-Plattform-Kompatibilität an. Es macht also keinen Unterschied, auf welcher Konsole deine Freunde spielen. Ihr könnt dennoch gemeinsam als Team antreten.

Die Charaktere von MultiVersus

Das wohl aufregendste am neuen MultiVersus ist jedoch nicht das Spielprinzip. Besonders interessant sind stattdessen die spielbaren Charaktere. Warner Bros. vereint hier nämlich Persönlichkeiten aus sämtlichen Warner Media Franchises. Von Batman, über Wonder Woman bis hin zu Shaggy aus Scooby Doo ist hier jeder dabei.

Die unterschiedlichen Charaktere bieten immensen Spielraum zum Experimentieren mit verschiedenen Kombinationen. So können unter anderem die Fähigkeiten von Arya Stark aus Game of Thrones mit denen von Wonder Woman vereint werden. Dies führt dazu, dass Fans der verschiedenen Franchises in MultiVersus zusammenfinden.

Statt der Verfeindung verschiedener Universen, findet hier also eine Vereinigung statt. Darauf ist auch das Entwicklerstudio “Player First Games” besonders stolz. Das Ziel von Videospielen sollte es nämlich sein, Teamgeist zu fördern und zu Kooperation zu motivieren.

Wann kommt MultiVersus auf den Markt?

MultiVersus kommt vermutlich im Laufe des Jahres 2022 auf die Konsolen der Gamer. Ein genaues Datum ist jedoch nicht bekannt. Du kannst dich aber bereits jetzt im Voraus registrieren, um dir deinen Playertag zu sichern. Aktuelle Infos zum Status des Spiels und der Entwicklung findest du übrigens auch auf der offiziellen Website des Spiels.