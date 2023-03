Michael Wendler: Comeback bei RTLZwei – geht’s noch?

„Michael Wendler bekommt eine Doku-Soap auf RTLZwei“. Vor einigen Jahren hätte man diese Meldung als Fan des Partyschlager-Barden noch mit Jubel aufgenommen. Oder schlicht mit einem müden Lächeln abgetan. Frei nach dem Motto: „Typisch RTL2!“ Heute sieht die Gemengelage aber ein wenig anders aus. Denn Wendler hat sich bei Telegram in den vergangenen Jahren so einige unverzeihliche Entgleisungen geleistet. Die waren so brisant, dass er sogar seinen Job als Jurymitglied bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verlor.

Wendler bei RTLZwei: Kann das gut gehen?

Wir erinnern uns: Im Schatten des wegen Volksverhetzung von deutschen Ermittlungsbehörden gesuchten Attila Hildmann mutierte auch Wendler zu einem Coronaleugner erster Güte. So warnte er unter Verweis auf einen Dr. Coldwell: „Im September sind fast alle Geimpften tot.“ Schlimmer noch! Er wütete gegen die deutschen Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie mit einem üblen Vergleich: „KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt. Das Einsperren von freien, unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde.“ Deutlicher kann man den Holocaust wohl nicht verharmlosen.

Und einem solchen Menschen möchte einer der bekanntesten deutschen Privatsender jetzt zum Comeback im deutschen Fernsehen verhelfen. Eine bedenkliche Entwicklung. Um nicht zu sagen: eine bedrohliche Entwicklung. Denn offenbar darf man sich fast alles erlauben, um doch wieder vor Tausenden Zuschauern auf Sendung gehen zu können. Ein italienischer Fußball-Erfolgscoach hätte an dieser Stelle wutentbrannt die Frage gestellt: „Was erlauben RTLZwei?“ So leer kann die Flasche doch gar nicht sein, dass man einem nachgewiesenen Corona-Schwurbler und Holocaust-Verharmloser tatsächlich die Plattform für ein Comeback im deutschen Fernsehen auf dem Silbertablett serviert.

Michael Wendler und Partnerin Laura Müller sollen demnächst bei RTLZwei ein Comeback im deutschen Fernsehen starten.

RTLZwei in den Fängen der Quote(n)

Keine Frage: Bei RTLZwei wird man sich ganz genau überlegt haben, ob man es wagen kann, einen Hetzer, Schwurbler oder wie auch immer man Michael Wendler nennen möchte, zurück ins deutsche TV zu holen. Jegliche moralischen Grundsätze scheint man bei dem Sender aber bereits über Bord geworfen zu haben. Und das nur in der Hoffnung, mit der neuen Wendler-Doku einen großen Wurf in Form einer hohen Einschaltquote zu landen.

Kein Wunder, dass ein gewaltiger Shitstorm in den sozialen Medien die Folge war. Selbst bekannte RTLZwei-Zugpferde wie Familie Geiss gehen öffentlich auf Abstand zum Sender und drohen mit Abschied. Da hilft es auch nicht, Wendler in einer RTLZwei-Mitteilung mit den Worten zu zitieren: „Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren.“ Wie ernst er es damit meint? Berechtigte Zweifel sind angebracht. Denn seiner Ankündigung, seinen Telegram-Kanal zu schließen, folgte kurze Zeit später die Eröffnung eines neuen Kanals; reumütiges Lamento inklusive. Auch so kann man der Öffentlichkeit auf der Nase herumtanzen; sofern es sich um keinen Fake-Account handelt. Eine Farce!

RTL zeigt klare Kante

Übrigens: RTL einen Vorwurf zu machen, dass man über RTLZwei das zweifelhafte „Wendler-Experiment“ unterstützt, führt etwas am Ziel vorbei. Denn die RTL Group ist „nur“ zu 35,9 Prozent an dem Sender aus Grünwald bei München beteiligt. Jeweils 31,5 Prozent halten der Heinrich Bauer Verlag und das Medienunternehmen Leonine, Hubert Burda Media die restlichen 1,1 Prozent. Zumindest RTL hat sich bei Twitter bereits klar positioniert: „Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLZwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein.“ Damit bricht RTLZwei eine wichtige Refinanzierungsquelle weg, weiß DWDL zu berichten. Gut so, möchte man rufen.

Gespannt darf man aber auch noch auf eine andere Entwicklung blicken. Welche Werbepartner wird RTLZwei eigentlich für die neue Wendler-Doku gewinnen? Welches Unternehmen wird sich im unmittelbaren Schwurbel-Wendler-Kosmos der Öffentlichkeit präsentieren? Daraus darf dann jeder Zuschauer seine eigenen Schlüsse und möglicherweise sogar weitere Konsequenzen ziehen. Und ganz nebenbei: Jeder einzelne Zuschauer ist Herr oder Frau über die heimische Fernbedienung. Oder um es in den Worten des legendären Peter Lustig zu sagen: „Und jetzt? Richtig. Abschalten!“

PS: All die Aufregung der vergangenen Stunden war übrigens nicht umsonst. Denn der frostige Wind, der den Programmmachern von RTLZwei aus verschiedenen Richtungen entgegenblies, hat Wirkung gezeigt. Das geplante Wendler-Format wird jetzt doch nicht produziert und ausgestrahlt. Eine Rolle rückwärts, die RTLZwei zumindest teilweise das Gesicht wahren lässt. Und trotzdem: Vielleicht das nächste Mal etwas gründlicher nachdenken! Denn selbst das ursprünglich Geplante ist arg verwerflich.