MediaMarkt & Saturn: Tiefpreisversprechen ist zurück – mit dieser wichtigen Einschränkung

Bei MediaMarkt oder Saturn konnte man sich vor Ort schon immer an einen Verkäufer wenden, wenn man ein Produkt online günstiger entdeckt, aber lieber vor Ort im Markt kaufen möchte. Dieses Angebot wurde aber in letzter Zeit nicht mehr offiziell beworben und hing ein wenig von der Gunst der Mitarbeiter oder der Freundlichkeit des Kunden ab. Jetzt bringen MediaMarkt und Saturn das „Preisversprechen“ ganz offiziell und für alle Märkte in Deutschland zurück. Doch gibt es dabei eine große Einschränkung.

Preisversprechen nicht für alle Kunden

So gilt das Preisversprechen jetzt zwar ganz offiziell in allen Märkten, aber nicht mehr bedingungslos für jeden Kunden. MediaMarkt schreibt dazu auf seiner Website:

Mache den Preis-Check: Dein Wunschprodukt wird bei einem der Wettbewerber günstiger angeboten? Dann spreche einen Mitarbeiter im Markt an und zeige ihm den aktuell günstigeren Preis deines Wunschprodukts. Bitte lege unserem Mitarbeiter zusätzlich auch deine myMediaMarkt-Karte vor. MediaMarkt zum neuen Preisversprechen

Du benötigst also eine myMediaMarkt-Karte respektive Saturn Card. Ein großes Hindernis ist dies jedoch nicht, da sich beide Kundenkarten kostenfrei im Markt, online oder per Smartphone-App beantragen lassen lassen. Auch reicht der QR-Code auf dem Smartphone und du musst keine physische Karte im Portemonnaie mit dir herumtragen.

So funktioniert die Preisgarantie bei MediaMarkt und Saturn

Um von der Preisgarantie zu profitieren, muss man einen Mitarbeiter im Markt ansprechen. Diesem kann man das günstigere Angebot von einem anderen Shop vorlegen. Unterstützt werden hier Amazon.de, Otto.de, Cyberport.de, Alternate.de, Notebooksbilliger.de, CoolBlue.de, Expert.de, Galaxus.de. MediaMarkt.de oder Saturn.de. Das jeweilige Produkt muss dabei vorrätig sein und innerhalb von drei Tagen geliefert werden. Auch stationäre Läden im Umkreis von jeweils 30 Kilometern werden berücksichtigt. Hier kann man den günstigeren Preis etwa durch einen Flyer oder andere Werbeanzeige nachweisen.

Der Mitarbeiter erstellt dir einen Ausdruck für die Kasse, der dir den günstigeren Preis bescheinigt. Diesen kannst du an der Kasse beim Bezahlen vorlegen. Auch deine myMediaMarkt-Karte oder Saturn Card muss hier erneut vorgelegt werden.