Mafia 4 endlich angekündigt – nicht ohne Haken

Vor knapp 20 Jahren, am 4. Februar 2004, wurde das heute allseits bekannte und beliebte Spiel Mafia in Europa für Windows, PlayStation 2 und Xbox veröffentlicht. Der Erfolg führte dazu, dass 2007 Mafia II und 2015 Mafia III in die Läden kam. Ein weiterer Nachfolger ließ jedoch auf sich warten – und zwar bis heute. Im Zuge eines Interviews zum 20. Jubiläum des Spiels ließ General Manager Roman Hladík nun die Bombe platzen und kündigte das lang erwarteten Open-World-Spiel Mafia 4 respektive Mafia IV an. Es ist wohl anzunehmen, dass die Handlung etwas mit italienischer Mafia und dem 20. Jahrhundert zu tun haben dürfte.

Genauere Infos werden allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Denn die Arbeiten an dem Spiel haben gerade erst begonnen: „Während die Veröffentlichung noch einige Jahre entfernt ist und wir zurzeit keine weiteren Details teilen können, können wir es kaum erwarten, die beliebte Saga weiterzuführen und unsere Fans in neue Geschichten eintauchen zu lassen“, so Hladík. Unterm Strich dürfte Mafia IV also bestenfalls gegen Ende 2024, möglicherweise jedoch erst 2025 oder gar 2026 in den Handel kommen.

Mafia: Das Kultspiel

Der Erfolg der Mafia-Spieleserie lässt sich in erster Linie auf zwei Säulen zurückführen: die Spielmechanik und das Setting. Ersteres erinnert im Großen und Ganzen recht stark an das Gameplay von GTA. So können Spieler Fahrzeuge entwenden und damit oder zu Fuß eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete, offene Spielewelt erkunden. Die Handlung spielt dabei in den Vereinigen Staaten des 20. Jahrhunderts – zwischen den 1930er- und den 1960er-Jahren. Dem entspricht auch das geschichtsträchtige Setting, das dem Spiel als zweite Säule einen besonderen Touch verleiht.

Übrigens: Die Zeit, bis Mafia 4 in die Läden kommt, kannst du auch dazu nutzen, um dich mit dem ersten Mafia-Spiel vertraut zu machen. Dieses lässt sich ab dem 1. September kostenfrei auf Steam herunterladen. Bereits am 5. September schließt sich das Fenster allerdings wieder.