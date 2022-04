Luca App wird zu Luca Pay: Diesen Fehler solltest du beim Löschen nicht machen

Smartphone nehmen, Programm deinstallieren – fertig. So mag sich manch einer die einfache Variante des Löschens der Luca-App vorstellen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Richtig ist zwar, dass die Luca-App dann von deinem Smartphone gelöscht ist. Tatsächlich ist das aber nur die halbe Miete. Denn viel wichtiger ist, dass du deine Daten bei den Machern von Luca auch löschst, wenn du Luca und somit Luca Pay in Zukunft nicht mehr nutzen willst.

Denn wenn du dich zurückerinnerst: Als du dir Luca installiert hast und bevor du das erste Mal in einem Restaurant den QR-Code gescannt hast, hast du deine persönlichen Daten angegeben. Schließlich war genau das der Sinn der App: Statt offen rumliegender Kontaktdaten-Listen sollte das Gesundheitsamt digital auf die Daten jener Besucher eines Ortes zugreifen können, die zur selben Zeit am gleichen Ort waren wie ein mit Corona Infizierter. In der Praxis hat das nicht so oft geklappt, wie man es sich im Vorfeld gewünscht hat. Nun ist die Kontaktnachverfolgung eingestellt, die Funktion in der Luca-App deinstalliert.

Möchtest du die weitere Entwicklung von Luca hin zu einer App für Restaurants und Bars, die auch das Bezahlen vor Ort ermöglichen soll, nicht mitmachen, so solltest du deine Daten löschen. Das funktioniert, bevor (!) du die App deinstallierst. Dann nämlich kannst du – egal ob unter Android oder auf einem iPhone – im Reiter „Account“ eine entsprechende Funktion finden. Sie lautet selbsterklärend „Account löschen“. Damit sollten gemäß den Datenschutzrichtlinien deine Daten nach 28 Tagen aus dem Luca-System gelöscht werden.

Machst du diesen Schritt nicht, so werden deine Daten „bis zur jährlichen Löschung auf dem luca Server“ gespeichert. Ob diese jährliche Löschung zum Jahreswechsel oder regelmäßig rückwirkend für ein Jahr erfolgt, geht aus den Angaben von Luca nicht hervor.