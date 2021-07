“Life Is Strange” – Gleich zwei Veränderungen im September

“Life Is Strange: True Colors” ist der neueste Teil der Reihe

Am 10. September 2021 wird “Life Is Strange: True Colors” der neueste Teil des Franchise‘ erhältlich sein. Im Fokus der Story steht Alex Chen. Obwohl Alex‘ eigene Emotionen wahrscheinlich schon für genug Chaos sorgen, hat sie die Fähigkeit, die Gefühle von den Menschen um sie herum auch zu spüren. Was an sich schon strange genug ist, wird durch die Möglichkeit fremde Emotionen zu manipulieren ergänzt. Dabei möchte Alex eigentlich nur herausfinden, was zum Tod ihres Bruders Gabe bei einem angeblichen Unfall geführt hat. Um das zu erreichen, kann sie die Kraft in sich jedoch nicht länger verleugnen.

Im bergigen Colorado gehst du mit Alex in “Haven Springs” auf die Suche nach Antworten. Auf dieser emotionalen Achterbahnfahrt kann Alex auch andere Leben des Bergwerkorts mit ihren Fähigkeiten positiv verändern. Doch sie muss aufpassen von den Emotionen ihrer Freunde und Feinde nicht selbst übermannt zu werden.

Eine verbesserte Version des Klassikers erscheint ebenfalls

Am 30. September folgt dann der nächste Kracher. “Life Is Strange: Remastered Collection” geht zurück an den Anfang der Square Enix Produktion und bringt das Spiel aus dem Jahr 2015 wieder in die Gegenwart. Mit einer überarbeiteten Grafik und Animation geht das Spiel an den Start.

Wer noch kein Teil der Life Is Strange Welt ist, lernt die 18-jährige “Max” Caulfield kennen. In “Arcadia Bay” in Oregon war Max vor ihrem Umzug nach Seattle unzertrennlich mit Chloe befreundet. Nach fünf Jahren ist sie zurück, um an der “Blackwell Academy” Fotografie zu studieren. Sie muss feststellen, dass sich Chloes Leben nach ihrer Abwesenheit stark verändert hat. Während sie sich den Problemen an der Akademie und ihrem Privatleben stellen, finden Max und Chloe wieder zueinander. Nachdem Max ihre Freundin durch eine Vision vor dem Tod gerettet hat, vertraut sie sich ihr an und versucht, dass was mit ihr passiert zu verstehen. Mit der Fähigkeit die Zeit zu manipulieren, versuchen sie das Verschwinden von Chloes Freundin Rachel aufzuklären.

„Life Is Strange“ war erstmals 2015 ein großer Erfolg.

Die Spiele werden für PS5, PS4, XBox und PC erhältlich sein. Mit der Ultimate Edition von “Life Is Strange: True Colors” sicherst du dir gleich beide Teile zu einem günstigeren Preis. Für die PS5 wären beispielsweise 79,99 Euro als Vorbestellung fällig. Einzeln liegt die “Life Is Strange: True Colors” Deluxe Edition bei 69,99 Euro und die Standard Edition bei 59,99 Euro. “Life Is Strange: Remastered Collection” wird 39,99 Euro per Vorbestellung kosten.