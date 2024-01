Kurz vor S24-Start: Schock-Nachricht für Samsung

Es war mittlerweile schon fast eine Tradition. Ein Blick auf die weltweit ausgelieferten Smartphones offenbarte seit vielen Jahren keine Überraschungen mehr. Samsung war immer auf Platz 1. Das letzte Mal, dass ein anderer Hersteller auf dem Spitzenplatz zu finden war, liegt schon Jahre zurück. Im Jahr 2010 durfte Nokia die goldene Medaille mit nach Hause nehmen. Ja, so lange ist das wirklich schon her. Jetzt gibt es aber nach mehr als einer Dekade ein neues Unternehmen auf dem ersten Platz. Dieses konnte gleichzeitig als einer der wenigen Kontrahenten den insgesamt rückläufigen Smartphone-Verkäufen im Jahr 2023 trotzen.

Samsung muss sich der Konkurrenz geschlagen geben

Es war kein gutes Jahr für Samsung. Darüber sind sich die Marktforscher von IDC und Canalys einig. Konnte man laut IDC im Jahr 2022 noch mehr als 262 Millionen Smartphones weltweit ausliefern, waren es in den vergangenen zwölf Monaten nur noch rund 227 Millionen. Ein Minus von 13,6 Prozent. Damit reicht es im vergangenen Jahr nur noch für den zweiten Platz.

Ähnliches gilt auch für Xiaomi und Oppo, die im Jahresvergleich ebenfalls Federn lassen mussten. Die Verluste fielen jedoch geringer aus als bei Samsung. Xiaomi lieferte rund 146 Millionen Geräte, ein Minus von 4,7 Prozent. Ein gutes zweites Halbjahr konnte hier Schlimmeres verhindern. Oppo verlor rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und verschickte nur noch rund 103 Millionen Smartphones. Die beiden Hersteller landeten auf dem dritten und vierten Platz hinter Samsung.

Auf dem fünften Platz rangiert nun ein Neuzugang, der dir vielleicht bislang unbekannt war. Transsion ist vor allem in Schwellenmärkten mit günstigen Android-Smartphones vertreten und konnte ein Plus von fast 31 Prozent im Jahr 2023 verzeichnen. Das entspricht rund 95 Millionen Geräten.

Samsung wurde im Jahr 2023 vom ersten Platz verdrängt

Apple erstmals auf Platz 1

Der Platz an der Sonne gehört aber einem anderen Unternehmen: Apple hat es zum ersten Mal im Jahr 2023 geschafft, die Pole-Position einzunehmen und Samsung zu verdrängen. Mit 234,6 Millionen Einheiten lieferte man 3,7 Prozent mehr Smartphones aus als in 2022. In den Top 3 der IDC ist man damit eine Ausnahme im vergangenen Jahr.

Einer der Gründe für den Erfolg sind die immer beliebteren Premium-Geräte, die laut den Analysten mittlerweile mehr als 20 Prozent des Markts repräsentieren. Gleichzeitig weist IDC aber auch darauf hin, dass Huawei in China eine Rückkehr feiert und damit wieder eine zunehmende Konkurrenz ist; insbesondere für Apple.

Samsung vs. Apple: So siehts in Deutschland aus

Während die oben genannten für den weltweiten Anteil der Hersteller gelten, gibt es auch beim Blick auf den deutschen Markt keinen Grund zur Freude für Samsung. Die Südkoreaner mussten laut einer Umfrage von Statista in den vergangenen Jahren einen schrumpfenden Anteil verzeichnen:

So sah es von 2021 bis 2023 für die Smartphone-Hersteller in Deutschland aus

Gleichzeitig gibt es aber gute Nachrichten für Apple, deren Smartphones seit 2021 stetig beliebter wurden. Der Anteil stieg in den letzten drei Jahren von 22 auf mittlerweile 34 Prozent. Aber auch Xiaomi konnte das Schwächeln von Samsung für sich nutzen und hat nun einen Anteil von 8 Prozent bei den Befragten. Für Huawei sieht es jedoch in Deutschland schlecht aus.