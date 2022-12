Kinofilme im Dezember 2022: Auf diesen Blockbuster hast du 13 Jahre gewartet

Der letzte Monat des Jahres 2022 ist angebrochen und damit stehen auch die letzten Kinofilme an, die noch auf die große Leinwand kommen. Der Dezember ist nicht nur ein gemütlicher Monat, der sich für gemütliche Kinoabende eignet, sondern hat durch Weihnachten auch ein paar besondere Schmankerl in petto. Doch damit nicht genug: Bald kommt ein Blockbuster in den Kinosaal, auf den man 13 Jahre lang warten musste.

Top 3 Kinofilme im Dezember 2022

Terrifier 2 – 8. Dezember

Ein Schocker für echte Horror-Fans: In „Terrifier 2“ kehr Art the Clow (David Howard Thornton) pünktlich zum Reformationstag aus der Leichenhalle zurück, nachdem er zuletzt an Halloween ebenfalls umgebracht wurde. Aus Versehen. Seine neuen Opfer hat er bereits im Visier: Sienna (Lauren LaVera) und ihren kleinen Bruder Jonathan (Elliott Fullam).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Dabei entscheidet sich Sienna in der Halloweennacht ausgerechnet für ein Kostüm, das mit den mysteriösen Morden zusammenhängt – und auch mit ihrer Familiengeschichte.

Avatar: The Way of Water – 14. Dezember

13 Jahre hat es gedauert, bis der Nachfolger von „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ fertig gedreht war. Die Handlung von „Avatar: The Way of Water“ setzt ebenfalls 13 Jahre nach den Ereignissen von „Aufbruch nach Pandora“ ein. Der Mensch Jake Sully (Sam Worthington) ist in Pandora geblieben und hat mit Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Sie tun alles dafür, um zusammenbleiben zu können. Doch es kommt alles anders: Jake und Neytiri müssen Pandora verlassen. Neue Invasoren der Erde kehren zurück in die friedliche Welt. Dieses Mal haben es die Menschen auf neue Regionen von Pandora abgesehen, etwa den Stamm der Metkayina, die Heimat von Ronal (Kate Winslet). Erneut muss in den Gewässern des fremden Mondes um Freiheit gekämpft werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

I Wanna Dance With Somebody – 22. Dezember

Kurz vor Weihnachten wartet der Kinosaal mit der letzten Musik-Biografie für dieses Jahr auf dich. Nach Elvis wird nun Whitney Houston ins Licht gestellt. Der Film von Regisseur Kasi Lemmons will die Ikone zeigen, wie nie zuvor. Das Biopic startet in Whitneys Kindheit, wo ihre Mutter Cissy (Tamara Tunie) sie in der Kirche zum Singen bringt. Eines Tages muss Whitney (Naomie Ackie) für ihre erkrankte Mutter bei einem Auftritt in der Kirche einspringen, bei dem sie zufällig von Plattenfirmen-Boss Clive Davis (Stanley Tucci) entdeckt wird. Es dauert nicht lange, ehe er erkennt, wie die junge Frau mit ihrer Stimme ein Publikum begeistern kann – und nimmt sie unter Vertrag. Schnell nimmt ihre Karriere Fahrt auf – doch damit kommen auch die Schattenseiten des Business.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Alle Filmstarts im Dezember

1. Dezember Die stillen Trabanten (Drama) Violent Night (Thriller) Call Jane Drama) Mistletoe Ranch: Wo das Herz wohnt (Abenteuer) Mehr denn je (Drama) Der kleine Nick erzählt vom Glück (Familie) Sonne (Drama) Cloudy Mountain (Action) Fragil (Romanze) Medusa (Horror) Vandana Shiva: Ein Leben für die Erde (Doku) Eine Frau (Doku) Heartbeast (Thriller) Birta rettet das Weihnachtsfest (Familie) Ich Ich Ich (Komödie) Im Himmel ist auch Platz für Mäuse (Familie) Troll (Action)



8. Dezember Der Räuber Hotzenplotz (Familie) She Said (Drama) Weißes Rauschen (Komödie/Horror) A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress (Komödie) Terrifier 2 (Horror) Elif Ana (Drama) Irrlicht (Musical) An einem schönen Morgen (Drama) Çakallarla Dans 6 (Action) Goodbye, Don Glees! (Anime) Rosy – Aufgeben gilt nicht! (Doku)



9. Dezember Emancipation (Drama)



14. Dezember Avatar: The Way of Water (Sci-Fi)



15. Dezember Aftersun (Drama) Dem Leben auf der Spur (Drama) Ein Triumph (Komödie) Frieden, Liebe und Death Metal (Drama) Drei Winter (Drama) Stille Post (Drama) Wo ist Gott? (Doku) Sibirisch für Anfänger (Drama) Zero Gravity (Doku)



22. Dezember Der denkwürdige Fall des Mr. Poe (Krimi) Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch (Animation) I Wanna Dance With Somebody (Biografie) Oskars Kleid (Drama) Ennio Morricone: Der Maestro (Doku) Verlorene Illusionen (Drama) EO (Drama) Neset Ertas (Drama)