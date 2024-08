KI und Gaming? Gab es schon vor 50 Jahren – Expertin mit dringendem Appell an die Branche

Ist KI die nächste Revolution in der Gaming-Branche? Und was kann das dann konkret bedeuten? Denn mehr als ein gern genutztes Buzzword ist diese „KI“ oftmals nicht.

Im Podcast überMORGEN spricht Johanna mit unserer Gaming-Expertin Corinna darüber, was KI in Games wirklich leisten kann, wo die Branche gerade steht und was eigentlich diejenigen wollen, die am Ende über Erfolg und Misserfolg des Spiels entscheiden: die Spieler. Wir springen in der Zeit aber zunächst zurück und schauen, wie simpel KI eigentlich sein kann. Wir landen bei Pong – dem wohl ersten Videospiel, das in den 1970er-Jahren Massen begeisterte. Wikipedia nennt es gar den „Urvater der Videospiele“. Wie viel KI damals schon drinsteckte, erklärt Corinna ganz anschaulich.

Expertin: „Spieler wollen, dass sich die Welt ihrem Verhalten anpasst“

Aber die brennendste Frage ist, wie neuartige KI-Anwendungen die Gaming-Welt revolutionieren können und wer hier die großen Player sind. Corinnas zentrale Anforderung an künftige KI in Spielen ist, dass diese dafür sorgen kann und soll, dass sich die Welt abhängig von dem Tun und Sein des Spieler-Charakters verändert. Man also als First-Person-Player in der Lage ist, die „Welt“ im Spiel zu verändern. Wo das genau zum Tragen kommt und wie das perfekte Spiel der (KI-)Zukunft für sie aussieht, das verrät sie in der neuen Podcast-Folge.

KI oder Mensch? Das ist hier die Frage

Ansonsten in der aktuellen Folge überMORGEN:

Johanna chattet mit einem KI-Chatbot – oder ist es doch ein Mensch? Wir probieren „Human or not?“ aus und checken, ob wir erkennen, ob uns da eine KI oder ein echter Mensch antwortet.

Im Sommer schon an den Winter denken? Unsere Smart-Home-Expertin Lisa-Marie erklärt, wie du mit smarten Heizthermometern bei der Heizung bares Geld sparst und welche Modelle sie selbst bevorzugt.

Und am Ende geht’s dann doch nochmal um Gaming: Corinna listet ihre Alltime-Top-3 Games auf und zeigt, warum sie die Spiele so gut findet.

Am Samstag erscheint dann mit dem „ganzen Gespräch“ der Deep Dive ins KI-Gaming-Game. Wer also mehr als nur an der Oberfläche kratzen will und eine gute halbe Stunde Zeit mit sich bringt, der macht sich einen Knoten ins Taschentuch!

