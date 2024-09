Jeder Zweite will ein E-Auto – In dieser Altersgruppe

Egal, ob man sich einen rein elektrischen Dacia Spring kaufen will oder einen BMW i7, Elektroautos sind in der Regel teurer als herkömmliche Verbrenner. Außerdem ist das E-Auto nicht nur eine beliebte Alternative zum benzin– oder dieselbetriebenen Pkw, sondern auch ein beliebtes Diskussionsthema in vielen Generationen. Doch welche Altersgruppe zeigt eigentlich das meiste Interesse am vollelektrischen Auto?

ADAC-Umfrage: Junge Menschen wollen E-Autos fahren

Die ADAC-Versicherung hat eine Studie durchgeführt und hierfür im Juni 2024 insgesamt 1.000 Autofahrer ab dem 18. Lebensjahr online befragt. Wichtig war es, dass die Teilnehmer beim Abschluss ihrer Kfz-Versicherung (Mit-)Entscheider sind. Die Umfrage des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) zeigt, dass die Ergebnisse sich eindeutig zwischen den jeweiligen Generationen unterscheiden. 29 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben vor, beim nächsten Autokauf auf ein E-Auto umzusteigen.

Also spielt das Alter schon eine Rolle, denn bei den über 50-Jährigen ziehen nur neun Prozent in Betracht, auf ein benzin- oder auch dieselbetriebenes Fahrzeug zu verzichten. Schaut man sich jedoch die Zahlen im Großen und Ganzen an, ist fast jeder zweite der unter 30-Jährigen mittlerweile bereit und offen für den Kauf eines Elektroautos. Zusätzlich zu den Teilnehmern, die fest entschlossen sind (29 Prozent), zeigen weitere 28 Prozent ein ernsthaftes Interesse. 18 Prozent der Befragten ab einem Alter von 50 Jahren möchten beim nächsten Kauf zum Elektroantrieb wechseln. Während neun Prozent als Antwort „eventuell“ angegeben haben.

E-Auto wird beliebter

Besonders junge Menschen fahren laut der ADAC-Umfrage gerne E-Auto. Insgesamt fahren zwölf Prozent der Unter-30-Jährigen regelmäßig mit einem batteriebetriebenen Vehikel. 60 Prozent sind zudem bereits rein elektrisch gefahren und wurden davon überzeugt. Zum Vergleich: Bei den Fahrern über 50 Jahren sind es nur vier Prozent, die oftmals mit einem E-Pkw auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Dafür werden 69 Prozent das Fahrerlebnis mit einem rein elektrischen Fahrzeug als positiv.