iPhone 14: Apple hat nicht alles teurer gemacht – Das ist jetzt sogar billiger

Mit der Vorstellung des iPhone 14 hat Apple deutschen Anwendern einen Preis-Schock verpasst. Während sich die US-Preise nicht geändert haben, verlangt das Unternehmen in vielen Teilen der Welt mehr für die neuesten Smartphones. Doch bei einem für viele Nutzer wichtigen Detail legt Apple eine Kostenbremse ein. Das Unternehmen aus Cupertino hat dazu eine Änderung am inneren Design des iPhone 14 vorgenommen. Überraschend: Die Pro-Modelle behalten das alte Innenleben.

iPhone 14: Besser als die Pro-Modelle

Unter anderem die Kollegen von iFixit haben in den vergangenen Tagen ihr iPhone 14 erhalten und verschwendeten keine Zeit, um das Smartphone in alle Einzelteile zu zerlegen. Doch schon zu Beginn des sogenannten Teardowns überraschte sie eine Änderung, die Apple am neuen Basismodell vorgenommen hat.

Die Änderungen im Inneren wurden von Apple nicht erwähnt und nur wenige Reviewer nannten die Neuheit in ihren Tests. Einer der wenigen war TechCrunchs Matthew Panzarino, der auf das nun separat austauschbare Glas auf der Rückseite in seinem Test aufmerksam gemacht hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie im Video von iFixit zu sehen ist, lässt sich das iPhone 14 (und vermutlich auch das 14 Plus) nicht nur von der Front öffnen. Es ist damit weiterhin möglich, vergleichsweise einfach das Display auszutauschen. Wer an den Akku will, muss das Apple-Smartphone nun von der Rückseite öffnen. Zwischen Front und Glasrücken existiert im neuen iPhone ein weiteres Element, das für Stabilität sorgt.

All dies ermöglicht endlich einen einfachen Tausch der Rückseite, ohne dass dafür das gesamte Smartphone ausgetauscht werden muss. Dies wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Reparaturkosten.

Günstigere Reparaturen im neuen iPhone

Da Apple keinen Kostenvoranschlag für einen Austausch im Falle eines Rückglasschadens beim iPhone 13 ohne AppleCare+ angibt, müssen wir das iPhone 14 und 14 Pro miteinander vergleichen. Mit Apples Schutz kostet der Tausch 29 Euro in allen Fällen. Teuer wird es jedoch, wenn du diesen nicht gekauft hast – und genau hier punktet das neue Design.

Während Apple für ein neues Rückglas beim iPhone 14 Pro etwa 599 Euro ohne AppleCare+ veranschlagt, musst du beim regulären iPhone-Modell nur 199 Euro für denselben Tausch hinblättern. Beim neuen Plus-Modell sind es 229 Euro, was darauf hinweist, dass auch hier das überarbeitete interne Design zum Einsatz kommt.

iFixit erwähnt jedoch gleichzeitig, dass Apple selbst beim Tausch des Glasrückens offenbar eine Aktivierung in der Software erfordert. Dies reduziert die Verfügbarkeit von günstigeren Ersatzteilen. Dennoch gibt iFixit dem iPhone 14 einen Reparierbarkeits-Score von 7 von 10 möglichen Punkten. Das ist der beste Wert seit dem iPhone 7.