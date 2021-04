iPad Pro (2021): Wann liefert Apple das Profi-Tablet?

Apple hat in der vergangenen Woche das iPad Pro (2021) offiziell angekündigt. Gleichzeitig nannte man auch den Termin für die Vorbestellungen. Diese akzeptiert Apple ab Freitag, dem 30. April 2021. Was den eigentlichen Liefertermin angeht, zeigt sich das Unternehmen jedoch weniger konkret. Im hauseigenen Store ist die Rede von Lieferungen des iPad Pro ab der „zweiten Maihälfte“.

iPad Pro: Lieferungen ab Ende Mai

Eine präzisere Antwort will nun Jon Prosser von seinen Informanten erhalten haben. Laut dem Leaker soll das iPad Pro im 12,9-Zoll-Format ab dem 21. Mai ausgeliefert werden. Im Vergleich zum kleineren iPad Pro setzt Apple beim großen Modell auf eine bessere Display-Technologie. Die Lieferungen des kleineren Tablets sollen laut Prossers Quellen etwas überraschend am 22. Mai beginnen. Unüblich ist dabei nicht nur der nur eintägige Unterschied der Lieferungen des iPad Pro. Hinzu kommt, dass es sich beim 22. Mai um einen Samstag handelt. Apple beginnt mit der Auslieferung neuer Produkte normalerweise nicht an einem Wochenende.

Kinda weird… but this is what I’m hearing 🤔



iPad Pro launch



11” – May 22

12.9” – May 21 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 26, 2021

Ein Grund für die ungenauen offiziellen Liefertermine könnten beispielsweise Verzögerungen bei den Zulieferern oder der Fertigung der Tablets sein. So gab es beispielsweise Berichte, dass Apples Lieferanten Schwierigkeiten bei der Produktion des Mini-LED-Displays des 12,9-Zoll-iPad-Pro hatten. Diese sollen mittlerweile aber behoben sein. Aber auch der weltweite Lieferengpass von Prozessoren könnte ein Problem für Apple darstellen.

Das iPad Pro ist nicht die einzige Neuvorstellung Apples, das derzeit keinen konkreten Termin für die ersten Lieferungen hat. Auch der neue 24-Zoll-iMac soll noch in der „zweiten Maihälfte“ ausgeliefert werden. Die Vorbestellungen starten auch hier am 30. April.

Neben der Hardware hat Apple auch neue Software vorgestellt. Für iPhones und iPads gibt es ab heute Updates auf die neuen Versionen von iOS und iPadOS.