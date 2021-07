In Sound Mind: Jetzt kommt der Psycho-Horror für deinen Sommer

„In Sound Mind“. So heißt das neue Horror-Spiel des Sommers. Es stammt von den Entwicklern des Kult-Klassikers „Nightmare House 2“. Doch die Frage lautet: Kann das neue Spiel da überhaupt mithalten oder an den Erfolg anknüpfen?

Worum geht es?

„In Sound Mind“ ist ein Psychological-Horror Spiel, in dem du in einem unbekannten Korridor erwachst. Du hast keine Ahnung, wo du bist, doch schon bald triffst du auf weitere Opfer. Es stellt sich heraus, dass ihr alle inhumanen Experimenten unterzogen wurdet und nun an den Folgen leidet. Es handelt sich dabei um eine Form der experimentellen Psycho-Therapie.

Schon bald merkst du, dass die Welt um dich herum ein eigenes Leben zu führen scheint. Nichts ist so wie es sein sollte. Auf der Suche nach Antworten erlebst du seltsame Visionen, die dich auf eine Reise durch deinen eigenen Verstand mitnehmen. Der Horror in diesen Visionen ist kaum vorstellbar, doch es liegt an dir, das Rätsel um diesen bizarren Ort nach und nach zu lösen. Ebenso durchläufst du eine Vielzahl von Erinnerungen, die dir wichtige Hinweise geben können.

Außerdem wirst du auf eine mysteriöse Katze namens Tonia treffen. Was hat es mit ihr wohl auf sich? Neben ihr gibt es auch noch eine Vielzahl weiterer Begleiter, die dir durch das Spiel hinweg Gesellschaft leisten werden. Ob dies letzten Endes etwas Gutes ist oder nicht, gilt es herauszufinden.

Was ist „In Sound Mind“?

Bei „In Sound Mind“ handelt es sich um ein First-Person Psychological-Horror-Game. Es wurde von den Machern hinter dem Klassiker „Nightmare House 2“ entwickelt: We Create Stuff. Außerdem wird es von Modus Games veröffentlicht.

In Sound Mind ist ein First-Person Spiel.

Wie viele andere Horror-Spiele desselben Genres sind Puzzles und das Lösen von Rätseln ein wichtiges Element in „In Sound Mind“. Meistens muss die Lösung dieser Rätsel unter immensem Zeitdruck und mit konstanter Gefahr um dich herum erfolgen. Diese drückende Atmosphäre wird in „In Sound Mind“ nochmals durch einen Soundtrack von „The Living Tombstone“ unterstützt und verstärkt.

Ebenso gibt es in dem neuen Spiel ein Waffensystem und furchteinflößende Boss-Kämpfe, auf die du dich freuen kannst. Du hast also, anders als bei vielen anderen Horror-Spielen, nicht nur die Möglichkeit wegzulaufen, sondern kannst der Gefahr auch direkt im Kampf entgegentreten.

Wann kommt das Spiel auf den Markt?

Laut IGN und der Website von Modus Games wird In Sound Mind schon am 3. August für den PC, die PlayStation 5, Xbox Series X|S und die Nintendo Switch herauskommen. Allerdings wird auf Steam ein Release für den 28. September angepeilt. Welches der beiden Daten nun wirklich stimmt, wird sich noch herausstellen. Klar ist auf jeden Fall, dass „In Sound Mind“ in nicht allzu fernen Zukunft veröffentlicht wird. Füge es also ruhig schon mal deiner Steam Wunschliste hinzu.