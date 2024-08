Hybrid-Speicher für Wärme und Strom – effektive Netzentlastung Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Ein riesiger Hybrid-Speicher trägt in Österreich in der Nähe von Krems bereits seit Jahren zur Stabilisierung des dortigen Netzes bei. Der Fernwärmespeicher gilt als der größte in ganz Europa und ist Teil des kalorischen Kraftwerk Theiß. Inzwischen gehört eine PV-Anlage mit Batterie zur Anlage.