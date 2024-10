Neue Huawei-Smartwatches: Für diese Sportler gibt's ganz besondere Funktionen

Huawei ist einer der führenden Smartwatch-Hersteller und hat mehrere Produktlinien im Angebot. Die GT-Reihe habe ich in meinem letzten Test als „Undercover-Smartwatch“ bezeichnet. So ist diese Reihe dem Look von klassischen Luxusuhren nachempfunden und erst auf den zweiten Blick wird klar, dass hier gar kein Uhrwerk, sondern ein Display verbaut wurde. Dieses Konzept verfolgt man auch in der neuen Huawei Watch GT 5 und bietet erstmals eine Pro-Variante mit Keramik- oder Titan-Gehäuse an.

Huawei Watch GT 5 (Pro) – Das Design

Die Huawei Watch GT 5 wird weiterhin in zwei Varianten angeboten. Diese unterscheiden sich jedoch nicht nur in Größe, sondern auch im Design voneinander. Während das 46-Millimeter-Modell einen maskulineren Look besitzt, soll die kleinere 41-Millimeter-Variante einen eher femininen Style ansprechen. Im ersten Eindruck vor Ort konnte ich mich von der absolut hochwertigen Verarbeitung überzeugen. Das gilt auch für die Armbänder, welche in mehreren Materialien und Stilen daherkommen.

Das 46-Millimeter-Modell gibt es in Schwarz mit schwarzem Silikonarmband, in Silber mit braunem Lederarmband oder in Silber mit blauem Sportarmband aus gewebter Nylon-Struktur. Dieses gab es bereits im vergangenen Jahr in Grün und ist mein absoluter Favorit, da es stylish für den Alltag und dennoch sporttauglich und einfach zu reinigen ist.

Huawei Watch GT5 46mm in allen Farben

Das 41-Millimeter-Modell gibt es hingegen in Silber mit hellblauem Silikon-Armband und in Gold, wahlweise mit goldenem Milanaise-Armband oder weißem Lederarmband.

Huawei Watch GT5 41mm in allen Farben

Auch das Pro-Modell gibt es in zwei Stilen. Das 46-Millimeter-Modell ist in naturfarbenem Titan mit passendem Gliederarmband oder in schwarzem Titan mit Silikonarmband zu haben. Die femininere Variante in 42-Millimetern besitzt ein Keramik-Gehäuse und ist in einer Weis-Gold-Kombination gehalten, mit farblich passendem Gliederarmband oder Silikonarmband.

Huawei Watch GT5 Pro in allen Farben und Varianten

Sport, Gesundheit und Software

Auf allen Uhren läuft Huaweis eigenes HarmonyOS. Damit bist du nicht an einen Smartphone-Hersteller gebunden, sondern kannst die Huawei Watch GT 5 mit allen Android-Smartphones und Apples iPhone verwenden. Alles, was du zum Verbinden brauchst, ist die Huawei Health App, welche für Android und iOS erhältlich ist.

Dank präziser Sensoren soll sich die Huawei Watch GT 5 perfekt als Sport-Gadget eignen. Bereits der Vorgänger konnte bei uns im Test mit einem exzellenten Sport- und Gesundheitstracking überzeugen. In der fünften Generation verbaut man eine neue, verbesserte GPS-Antenne sowie einen brandneuen TrueSense-Sensor der für die kontinuierliche Überwachung von Puls und Blutsauerstoff verantwortlich ist. So bietet die Huawei Watch GT 5 eine kontinuierliche Überwachung der Vitaldaten und Gesundheit, Sporttracking sowie Schlafaufzeichnung. Sogar das Erstellen eines Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens ist möglich.

Über 100 Sportarten lassen sich mit der Huawei Watch GT 5 aufzeichnen. Neu ist dabei eine integrierte Karte, um bei Outdoor-Aktivitäten nie die Orientierung zu verlieren. Erstmals gibt es auch eine Integration mit Komoot, um dort gespeicherte Routen direkt mit der Uhr zu verfolgen. Beide Uhren sind nach IP69 wasserdicht und können auch beim Tauchen verwendet werden.

Watch GT 5 Pro: Darum sollten Golfer ein Auge auf sie werfen

Insbesondere dem Golfsport hat Huawei bei der Watch GT 5 Pro ein besonderes Augenmerk gewidmet. Wer sein Handicap verbessern will oder generell gern auf Grün, Fairway oder gar im Sandbunker abschlägt, der bekommt hier ganz besondere Funktionen, um sein Hobby zu ergänzen.

So trackt die neue Watch von Huawei unter anderem Schwungzeit, Schwungtempo und die Schwunggeschwingigkeit in Echtzeit. In gemeinsamen Kontext gebracht, kann die Uhr die Daten nutzen, um die wertvolle Tipps zum Weiterkommen zu geben.

Ganz faktisch greift die Watch GT 5 Pro auf mehr als 800 Golfplätze in Deutschland zu. Sie bietet Kartenvorschauen an und gibt Hinweise zur Verteilung der Abschläge, Fairways, Bäume, Bunker, Wasserhindernisse und Grüns. Für den Sport selbst ist das hilfreich, da die GPS-Navigation exakt kontrolliert, wie weit du schlägst.

Die Uhr gibt Tipps und Übersicht während deiner Golf-Session.

Nach der Session erstellt die Watch eine automatische Scorecard und listet auf, wie gut – oder schlecht – du dich an den Löchern angestellt hast und vor allem – wie du dich langfristig entwickelt hast. Dafür nutzt sie Daten zum Verhältnis von Abschlag zu Fairway, die GIR (Greens In Regulation: Anteil von Schlägen, mit dem ein Golfer das Grün trifft, wenn er es treffen solte), die Zahl der Putts und den Puttin-SChnitt. So wird die Huawei Watch GT 5 Pro zum persönlichen Golf-Coach. Nur die Bälle aus den Löchern fischen und von Loch zu Loch tingeln, das musst du noch selbst.

Tipp zum Kauf: Mit dem Gutscheincode AGT5HW69 erhältst du beim Kauf der neuen Watch GT 5 Pro ein zweites Armband aus Leder oder Nylon gratis dazu.

Huawei Watch D2: Mit Blutdruck-Überwachung

Die Huawei Watch D2 ist keine gewöhnliche Smartwatch. In die Uhr ist eine winzige Pumpe integriert und das Armband wird zur Manschette für die Blutdruckmessung. Dabei ist die Watch D2 die erste Smartwatch auf dem Markt, welche medizinisch zertifiziert den Blutdruck messen und sogar eine 24-Stunden-Überwachung durchführen kann. Und dabei sieht sie nicht nach Medizinprodukt aus, sondern wie eine ganz normale Smartwatch.

Sieht aus wie eine normale Smartwatch: Die Huawei Watch D2 mit Blutdruckmessung

Jeder dritte Mensch in Deutschland hat Bluthochdruck. Unbehandelt kann dies schlimme Folgen haben und ist für fast ein Viertel der Todesfälle weltweit verantwortlich. So kontrollieren Ärzte den Blutdruck regelmäßig bei Check-ups und verordnen im Verdachtsfall eine 24-Stunden-Messung mit einer Manschette und einem Messgerät am Gürtel. Mit der Huawei Watch D2 soll man diese Messungen selbst in die Hand nehmen können. Startet man eine 24-Stunden-Analyse, erinnert einen die Uhr in regelmäßigen Abständen per Vibration daran, innezuhalten, damit eine präzise Messung durchgeführt werden kann. In der Nacht erfolgt die Messung ohne Benachrichtigung. Wie ich vor Ort ausprobieren konnte, ist die Uhr dabei bedeutend leiser als ein klassisches Blutdruck-Messgerät.

Nach 24 Stunden werden fehlgeschlagene Messungen automatisch aussortiert und die komplette Analyse als PDF-Datei exportiert, die mit dem Arzt geteilt werden kann.

Watch D2 im Alltag

Die Huawei Watch D2 wiegt gerade einmal 84 Gramm inklusive Armband und ist 25 Mal kleiner als ein gewöhnliches Blutdruckmessgerät. Die Armbänder sind in mehreren Größen für Handgelenke von 13 bis 21 Zentimetern Durchmesser verfügbar. Außerdem bietet die Smartwatch ein 1,82 Zoll großes Touch-Display und setzt, genau wie die Watch GT 5, auf HarmonyOS. Damit ist die Uhr mit Android-Smartphones und iOS kompatibel und lässt sich wie eine ganz normale Smartwatch verwenden. Einzige Einschränkung: Durch die Technik für die Blutdruckmessung ist die Uhr nicht wasserdicht und bietet somit auch kein Tracking von Wassersportarten.

Ansonsten stehen jedoch über 80 Sportarten zur Verfügung, die mit der Huawei Watch D2 aufgezeichnet werden können. Auch bietet die Uhr eine kontinuierliche Aufzeichnung von Vitaldaten wie etwa Puls und Blutsauerstoff, kann auf Knopfdruck ein EKG erstellen und automatisch die Schlafqualität aufzeichnen.

Preise und Vorbesteller-Aktion

Alle neuen Smartwatch-Modelle von Huawei können ab sofort bestellt werden und sind auch direkt verfügbar. Nur die 42-Millimeter-Variante der GT 5 in Keramik wird erst im Oktober ausgeliefert. Alle Käufer, die bis zum 24. September zuschlagen, erhalten die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer Huawei FreeBuds 5i kostenlos dazu.

→ Direkt zum Shop

Folgende Preise ruft Huawei für die neuen Uhren auf:

GT5 41mm Schwarz oder Hellblau: 249 Euro

GT5 41mm Leder Weiß oder Braun-Weiß: 259 Euro

GT5 41mm Milanese Gold: 299 Euro

GT5 46mm Schwarz: 249 Euro

GT5 46mm Blau: 279 Euro

GT5 46mm Leder Braun: 269 Euro

GT5 Pro 42mm Keramik: 599 Euro

GT5 Pro 42mm Leder: 449 Euro

GT5 Pro 46mm Titan: 499 Euro

GT5 Pro 46mm Schwarz: 379 Euro

D2 Schwarz oder Weiß: 399 Euro