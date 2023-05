Grillen: Wer das macht, muss mit schrecklicher Strafe rechnen

Ob Holzkohle oder Gas, ob Bratwurst, Nackensteak oder Gemüse: Grillen ist in Deutschland nicht nur eine beliebte Freizeitbeschäftigung, sondern gehört zur Esskultur. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2021 ergab, dass fast jeder dritte Deutsche mindestens einmal im Monat grillt. Rund 16 Prozent gaben an, dass sie mehrmals im Monat grillen, und 6 Prozent grillen sogar jede Woche. Doch wer keinen Garten hat, muss auf den Balkon oder in den Park. Doch hier wird es brenzlig.

So wird das Grillen zum Alptraum

Während es in Mietwohnungen schon mal Probleme mit den Nachbarn geben kann, wenn man auf dem Balkon grillt, droht beim Grillen in Parks und in der Öffentlichkeit eine Horror-Strafe. Was es erlaubt und wo komplett verboten ist, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, da jede Gemeinde ihre eigenen Grill-Regeln aufstellt. Und auch die Bußgelder fürs Grillen im Park können unterschiedlich hoch ausfallen.

Zwar gibt es keine bundeseinheitliche Regelung über Bußgelder und Ordnungsgelder, die bei einzelnen Verstößen gegen die Parkordnung verhängt werden. Allerdings stellen Kommunen und Gemeinden regelmäßig eine Parkordnung auf, um den Bestand der Grünanlagen zu sichern. Und so kann das Grillen im Park unglaublich teuer werden, wenn man sich im Vorfeld nicht darüber informiert, ob es erlaubt ist. Und nur, weil es andere machen, heißt es noch lange nicht, dass es legal ist. So sind laut Bußgeldkatalog Strafen von bis zu 5.000 Euro fällig, wenn man in einem Park grillt, in dem es nicht erlaubt ist.

Horror-Strafe: Das sind die Regeln

Doch diese drakonische Strafe dürften die Parkranger wohl nur in Ausnahmefälle anwenden, weshalb sie eher als Drohung gilt, um Parks sauber zu halten. In den meisten Fällen dürften beim illegalen Grillen im Park eher Verwarngelder in Höhe von 5 bis 30 Euro erteilt werden. Doch nicht nur fürs illegale Grillen im Park kann es ein heftiges Bußgeld geben. Auch wer seinen Hund verbotswidrig frei herumlaufen lässt oder mit Fahrrad oder Auto durch den Park fährt, wo es nicht gestattet ist, muss mir einer Strafe von bis zu 5.000 Euro rechnen.