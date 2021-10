“Gotham Knights”: Was kann die nächste Generation an Superhelden?

Eine neue Generation übernimmt die Führung in „Gotham Knights“. Nach dem Ableben von Batman und nun auch James Gordon, ist die Welt kurz zum Stehen gekommen. Allerdings nicht lange. Den Gothams Unterwelt lebt weiter. Und diesmal stärker als je zuvor, denn ohne einen Beschützer versinkt die Stadt in Gewalt und Kriminalität. Sie zu beschützen liegt nun in den Händen von neuen Helden. Ihr größter Feind ist ein alter bekannter, “der Rat der Eulen”. Hilfe dabei, die reichsten Familien Gothams aufzuhalten, kommt unerwarteterweise von einem der größten Schurken überhaupt: Oswald Cobblepot, besser bekannt als “Pinguin”. Die neue Generation steht gemeinsam mit dir vor unbekannten Aufgaben.

Wer wird Gotham schützen?

Batman hat sichergestellt, dass seine Stadt nicht komplett ungeschützt bleibt. Und wem könnte er sie besser anvertrauen als seinen früheren Sidekicks?

Barbara Gordon ist Teil der Gotham Knights.

“Red Hood” alias Jason Todd ist alles andere als berechenbar. Sein Scheiden aus dem Leben und seine Rückkehr war erbarmungslos und ließ in blind vor Wut zurück. Trotzdem hat er sich für die richtige Seite entschieden und kämpft jetzt gegen die Korruption an, anstatt sie zu unterstützen. Jason bedient sich neben seiner enormen Kraft, an allen erdenklichen Waffen und kämpft im Stil von Batman.

Tim Drake, Robin, sollte nicht wegen seines Alters unterschätzt werden. Sein Instinkt und Grips machen ihn zu einem wichtigen Teil des Teams. Mit seinem Schlagstock und seinem Händchen für den Angriff aus dem Hinterhalt macht er seinem verstorbenen Mentor alle Ehre.

Barbara Gordon, Tochter von Jim und Barbara Kean, hat viel vom Temperament ihrer Mutter und der Entschlossenheit ihres Vaters geerbt. Davon das Vermächtnis von Jim aufrechtzuerhalten, hält sie nichts ab. Auch nicht, dass sie kurzzeitig nach einem Kampf an den Rollstuhl gefesselt war. Doch jetzt ist sie zurück. Mit Kampfstilen wie Kickboxen, Capoeira oder Jiu-Jitsu stellt sich ihr keiner in den Weg. Auch für Technik hat Barbara einen siebten Sinn.

Dick Grayson dürfte jedem DC Fan bekannt sein. Als Anführer hat er das Charisma, das es braucht, um die Lücke zu füllen, die Bruce Wayne hinterlassen hat und um das Team zusammenzuhalten. Als erster Schützling Batmans ist er ein Meister der Akrobatik und kann seine Feinde mit seinen doppelten Eskrima-Stöcken erledigen.

Hier geht es zum offiziellen Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann genau „Gotham Knights“ veröffentlicht wird, steht bis jetzt noch nicht fest. Der Trailer macht das Warten jedoch etwas erträglicher, bis der Einzel- und Mehrspieler endlich da ist.