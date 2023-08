Gewinne jetzt einen Premium-Saugroboter & freu dich aufs Füße hochlegen

Manchmal muss man sich vor Augen führen, auf was für einem wunderschönen Planeten wir leben. Dichte Wälder, farbenfrohe Blumenwiesen, leckeres Obst und Gemüse – all das und vieles mehr macht unsere Erde einzigartig. Ein wichtiger Baustein sind hierfür die fleißigen Bienen, welche unsere Wild- und Nutzpflanzen bestäuben und die bunte Natur überhaupt erst möglich machen. Wir setzen uns daher aktiv für den Bienenschutz ein – damit wir uns auch künftig stets auf morgen freuen können.

Für Freude auf morgen sorgt ebenso der Roborock S8 Pro Ultra: Wie eine fleißige Arbeiterbiene summt nämlich auch der Saugroboter stetig durch deine Wohnung. Dabei saugt und wischt der Haushaltshelfer selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv auf und arbeitet dank der Selbstreinigungsstation fast vollständig autonom. Mit etwas Glück kommst du bald selbst in den Genuss des Saugroboters, denn heute kannst du das praktische Gerät in unserem Gewinnspiel ergattern.

Freu dich auf morgen & gewinne täglich tolle Preise

Getreu unserem Motto „Freu dich auf morgen“ gibt es diese Woche (vom 31. Juli bis zum 6. August) einen weiteren Grund, sich stets auf morgen zu freuen – denn jeden Tag gibt es neue Gewinnspiele inklusive großartiger Preise für dich!

Schaue dafür einfach täglich auf unserer Website vorbei und nimm hier am Gewinnspiel teil. Insgesamt gibt es so zunächst die Chance auf sieben starke Gewinne. Unsere treusten Mitspieler können am Ende jedoch auch noch einen Bonus-Preis einsacken. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Sammle hiervon mindestens fünf Stück und hol dir so die Chance auf den finalen Preis. Was dieser und die kommenden Gewinne sind, verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht. Lass dich also überraschen, schau täglich vorbei und „Freu dich auf morgen“.

Freu dich auf Sauber: Dieser Premium Saugroboter reinigt deine Wohnung im Alleingang

Leg die Füße hoch und „Freu dich auf morgen“, denn der Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter erledigt den lästigen Haushaltsputz komplett im Alleingang. Die hohe Saugleistung, die hochfunktionale Wischfunktion sowie die Selbstreinigungsstation sorgen zusammen für ein allumfassendes Reinigungspaket, bei dem du selbst keinen Finger krumm machen musst. In unserem heutigen Gewinnspiel bekommst du also wirklich ein absolutes Premium-Haushaltsgerät (1.499 Euro UVP), welches bei uns im Test mit starken 98 von 100 Prozent abschneiden konnte. Einen viel besseren Saugroboter und autonomen Haushaltshelfer gibt es also wirklich kaum.

→ Freu dich auf „sauber“ & hol dir den Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter