Gaspreise & Strompreise: Diese Abzocke ist ab November vorbei

Denn ab 1. November gilt, dass ein Energieversorger in der Grundversorgung nicht mehr zwischen Neukunden und Bestandskunden unterscheiden darf. In der Vergangenheit hatten viele Anbieter ihren Bestandskunden in der Grundversorgung weiterhin vergleichsweise günstige Preise für Strom und Gas angeboten. Bist du aber wegen der Einstellung des Vertrages deines bisherigen Anbieters in die Grundversorgung gerutscht, so solltest du beim selben Anbieter teils deutlich höhere Preise als Neukunde zahlen.

Unter der Grundversorgung versteht man die Energielieferung durch den Grundversorger an Haushaltskunden zu allgemeinen Preisen und Bedingungen. Der Grundversorger ist dabei das Energieversorgungsunternehmen, das in dem betreffenden Netzgebiet die meisten Haushaltskunden mit Strom und/oder Gas versorgt. Bisher war es zulässig, dass der Grundversorger bei den Preisen in der Grundversorgung und Ersatzversorgung zwischen Neu- und Bestandskunden unterschied. Der Grundversorger ist verpflichtet, jeden Kunden aufzunehmen und jederzeit zu versorgen – sofern dieser seine Rechnungen zahlt.

Warum ist die Grundversorgung so wichtig?

Mit dem Aus von Stromio vor fast einem Jahr gerieten die ersten Grundversorger in Schieflage, weil sie auf einen Ansturm von Neukunden nicht vorbereitet waren und nicht genug Strom eingekauft hatten. Die Folge: Sie mussten teuren Strom an der Börse nachkaufen und wollten diesen Preis an die Neukunden weitergeben. Doch nicht nur, wenn dein Stromanbieter oder Gasanbieter den Dienst einstellt oder pleite ist, ist die Grundversorgung wichtig. Auch wenn du in eine neue Wohnung ziehst und dich nicht sofort um einen neuen Anbieter kümmerst, greift die Grundversorgung. Und sollte dein bisheriger Anbieter dir eine unverschämte Preiserhöhung schicken, kannst du außerordentlich kündigen und landest ebenfalls in der Grundversorgung, sofern du nicht sofort einen neuen Vertrag abschließt.

Bestehende Verträge bei Strom und Gas müssen angepasst werden

Die Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes, die am 1. November in Kraft tritt, setzt dieser Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandskunden nun ein Ende. Demnach gelten ab November die gleichen Preise für alle Kunden. Wichtig für dich zu wissen: Verträge, die vor der Änderung dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, müssen dementsprechend angepasst werden.