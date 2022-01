Führerschein-Regeln ändern sich: Das ist der Plan Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Rund 58 Millionen Führerscheine gibt es in Deutschland. Wer seinen "Lappen" bereits hat, erinnert sich bestimmt noch an die ständigen Fahrschulbesuche. Und vielen graut es noch heute, wenn sie an die theoretische oder praktische Prüfung denken. Nun soll sich an dem gesamten Prozess etwas verändern.