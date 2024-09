Frischer Anstrich für WhatsApp: So sieht das neue Design aus

Die Entwickler bei WhatsApp kennen keine Ruhe. Dasselbe gilt offenbar für die Designer bei Meta, die dem Messenger frisches Leben einhauchen wollen. Die altbekannte Standardoptik könnte laut einem neuen Bericht von WABetaInfo in Zukunft ausgedient haben. In den Tiefen der Android-Version der App fanden die WhatsApp-Experten nicht nur einen Vorgeschmack auf die neuen Tapeten, sondern auch ein Feature, das primär in der Nacht äußerst nützlich sein könnte.

Neues Chat-Design in WhatsApp: Ein erster Vorgeschmack

Wie so häufig wurden die Neuheiten in der Beta-Version der Android-App entdeckt. Aktuell können sie aber selbst von den WhatsApp-Testern noch nicht aktiv genutzt werden. Die Neuerung befindet sich noch in Entwicklung, was bedeutet, dass du möglicherweise lange warten musst, bis du sie in der regulären Version des Messengers sehen wirst.

Kannst du heute nur ein neues Hintergrundbild für deine Chats wählen, verspricht die aktuelle Entwicklerversion deutlich mehr Freiheiten bei der Gestaltung. In dem neu entdeckten Test sind eine ganze Reihe von verschiedenen Themes, also Kombinationen aus Chat-Farben und Hintergründen, zu sehen. Neben den aktuell elf vorhandenen Themes geben dir die WhatsApp-Entwickler die Möglichkeit, eine eigene Kombination aus diesen Elementen zu erstellen.

Die Designs sind auch angepasst an den Dunkelmodus, um dich nachts nicht mit grellen Farben zu blenden. Aber genau zu diesem Aspekt haben die WhatsApp-Entwickler eine kleine Besonderheit geplant. Nachdem der Dark Mode aktiviert ist, kannst du mit einem Schieberegler manuell die Helligkeit der Chats regulieren. Du hast damit also noch feinere Kontrolle darüber, wie sichtbar deine Unterhaltungen sein sollen.

So sieht das neue Chat-Design von WhatsApp aus

WhatsApp arbeitet daran, das neue Standard-Design für die Chats zu ändern. Du wirst aber weiterhin in der Lage sein, die Vorgabe für jede Unterhaltung einzeln zu ändern. Es bleibt dir damit überlassen, den Messenger an deine Vorlieben anzupassen.

Ebenfalls in Arbeit: Neues Block-Feature

Eine weitere kleine, aber nützliche Neuheit ist ein neuer Block-Modus. Im Gegensatz zu den geplanten Designänderungen können einige Beta-Tester der Android-Version dieses Feature bereits ausprobieren. Einmal aktiviert verspricht die neue Funktion, Chats von unbekannten Accounts zu sperren, wenn diese zu viele Nachrichten verschickt haben. Es blockiert also nicht alle unbekannten Kontakte. Betroffen sind lediglich die Absender, die zu aktiv sind und damit gegebenenfalls Spam-Mitteilungen oder Phishing-Versuche verschicken.

Derzeit finden Tester von WhatsApp die Option in den erweiterten Privatsphäre-Einstellungen des Messengers. Dort gibt es heute bereits die Möglichkeit, Linkvorschauen zu deaktivieren und deine IP-Adresse in Telefonaten besser zu schützen.