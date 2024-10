Es wird gruselig: Amazon verschenkt für kurze Zeit geniale Videospiele

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Oktober kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der geniales Rollenspiel, das zu den besten überhaupt gehört. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Oktober

Im Oktober wird es gruselig: Prime Gaming schenkt dir gleich mehrere düstere Games, um dich in Halloween-Stimmung zu bringen. Der gruselige Feiertag wird hier zwar weniger gefeiert als in den USA, doch ein bisschen Horror im Herbst hat noch niemandem geschadet. Diesen Monat kannst du beispielsweise in Ghostbusters: Spirits Unleashed auf Geisterjagd gehen. Wir haben das Spiel übrigens schon für dich getestet. Unseren Eindruck zur rasanten Geisterjagd findest du hier.

Wer atmosphärischen Horror lieber mag, der kann sich Morbid: The Seven Acolytes kostenlos sichern. In diesem Spiel begegnest du Lovecraft’schem Grauen und Gore. Auch A Plague Tale: Innocence ist diesen Monat kostenlos verfügbar und entführt dich auf eine Reise durch eine düstere Welt voller Gefahren und Tod.

Kostenlose Spiele im Oktober

Jetzt verfügbar: „Hive Jump 2: Survivors“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „SCARF“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Tomb Raider: Legend“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „The Eternal Cylinder“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Spirit of the North“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „No Straight Roads“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „BioShock Remastered“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „DOOM Eternal“ (PC via Microsoft Store Code)

Jetzt verfügbar: „DreadOut 2“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Priest Simulator: Vampire Show“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „The Gap“ (Amazon Games App)

17. Oktober: „Mystery Box: Hidden Secrets“ (Legacy Games Code)

17. Oktober: „Vlad Circus: Descend Into Madness“ (Amazon Games App)

17. Oktober: „Through The Darkest of Times“ (Amazon Games App)

17. Oktober: „Killing Floor 2“ (Epic Games Store)

17. Oktober: „Zombies Ate my Neighbors and Ghoul Patrol“ (Amazon Games App)

24. Oktober: „Pumpkin Jack“ (GOG Code)

24. Oktober: „The Gunk“ (GOG Code)

24. Oktober: „STASIS: BONE TOTEM“ (Epic Games Store)

24. Oktober: „Gargoyles Remastered“ (Amazon Games App)

24. Oktober: „Monster Train“ (GOG Code)

24. Oktober: „Morbid: The Seven Acolytes“ (Epic Games Store)

31. Oktober: „A Plague Tale: Innocence“ (GOG Code)

31. Oktober: „Death’s Door“ (Epic Games Store)

31. Oktober: „Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition“ (Amazon Games App)

31. Oktober: „Scorn“ (GOG Code)

31. Oktober: „Coromon“ (GOG Code)

Amazon Luna im Oktober

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „Amid Evil“, „Valfaris“, „Perish“, „Dr. Fetus‘ Mean Meat Machine“, „Tormented Souls“, „Dusk“, „Mortal Shell“, „Doomblade“, „Monster Harvest“, „Alien: Isolation“ und „XDefiant“. Insbesondere Alien: Isolation ist eine klare Empfehlung aus unserer Redaktion. Des Weiteren kannst du, wie immer, „Fortnite“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing“, „Fortnite Festival“, „Fortnite Battle Royale“ und „Trackmania“ spielen.