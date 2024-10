Es passiert so häufig: Wer an einer Ampel diesen Fehler macht, muss jetzt zahlen

Bei roten Ampeln kennt das Gesetz keinen Spaß. Wer bei Rot fährt und erwischt wird, zahlt laut Bußgeldkatalog mindestens 90 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Bei schweren Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Selbst, wer nur die Haltelinie überfährt und hinter ihr zum Stehen kommt, muss mit einer Strafe rechnen. Doch auch für eine andere Sache muss man als Autofahrer mit einem Bußgeld rechnen. Und das, was viele hier gesetzeswidrig machen, lässt sich jeden Tag an jeder Kreuzung und Ampel beobachten.

Das sollten Autofahrer an einer Ampel lieber nicht tun

Wer in seinem Auto auf eine Ampel heranfährt, die von Grün auf Gelb umschaltet, sollte seinen Wagen zum Stehen bringen und die Ampel nicht mehr überqueren. Was man aber oft im Straßenverkehr beobachtet, ist alles andere als das. So mancher Autofahrer gibt besonders viel Gas, wenn er auf eine Ampel zufährt, die bereits gelb leuchtet, um schnell noch drüber zu kommen. Doch das ist gegen das Gesetz und bei Missachtung drohen nach Angaben des ADAC 10 Euro Bußgeld.

Was viele nicht wissen: Die gelbe Ampel bedeutet Anhalten. „Es gilt, vor der Kreuzung auf das nächste Ampelzeichen zu warten“ erklären die Experten vom Auto Club Europa (ACE). „Gas zu geben, wenn die grüne Ampel auf Gelb umspringt, ist im Normalfall also nicht erlaubt.“ Eine gelbe Ampel dürfe mit dem Auto nur dann überfahren werden, wenn es nicht gefahrlos möglich ist, anzuhalten. Doch das ist nicht alles.

Es wird richtig teuer

Oft ist im Straßenverkehr zu beobachten, dass Autofahrer beschleunigen, um noch bei „Gelb“ über die Ampel zu kommen. Doch statt bei Gelb fährt so mancher Autofahrer bei Rot drüber, wenn die Ampel vor dem Überqueren der Haltelinie bereits umgesprungen ist. Und dann wird es teuer. Wenn die Ampel beim Überfahren bis zu einer Sekunde auf Rot stand, muss man mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Liegt die Zeit bei über einer Sekunde, werden bereits 200 Euro fällig. Zudem gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot – wenn man denn erwischt wird. Gefährlich ist das außerdem auch noch.