Endlich mit Farbe: Amazon stellt neue Kindle E-Reader vor

Vom günstigsten Kindle für knapp über 100 Euro bis zum Premium-Modell mit großem Display und Stift-Eingabe hat Amazon das komplette Line-up an E-Book-Readern neu aufgestellt. Einige Modelle sind ab sofort erhältlich, andere in wenigen Wochen.

Heller und schärfer für 109 Euro

Das Standard-Modell des Amazon Kindle bleibt optisch weitestgehend unverändert. Das Gerät wiegt weiterhin leichte 158 Gramm und bietet ein 6 Zoll großes Display mit 300 ppi. Dieses reagiert jedoch schneller beim Umblättern und bietet ein besseres Kontrastverhältnis als der Vorgänger. Auch ist die Beleuchtung 25 Prozent heller. Die Akkulaufzeit gibt Amazon weiterhin mit zwölf Monaten an.

Zwei neue Kindle Paperwhite

Auch der Kindle Paperwhite ist im Vergleich zum Vorgänger um 10 Euro teurer geworden, bietet jedoch größere Verbesserungen. Die Displayränder sind geschrumpft und das Display von 6,8 Zoll auf 7 Zoll gewachsen, ohne das Gehäuse zu vergrößern. Auch beim Paperwhite reagiert das Display schneller, was sich insbesondere beim Umblättern bemerkbar machen soll. Auch hat der Bildschirm jetzt ein besseres Kontrastverhältnis.

Der neue Kindle Paperwhite ist zudem dünner und mit 211 Gramm leichter. Die Akkulaufzeit liegt weiterhin bei zwölf Wochen. Weiterhin ist das Gerät nach IPX8 wasserdicht und kann auch zum Lesen in der Badewanne verwendet werden.

Gegen einen Aufpreis von 50 Euro ist der Kindle Paperwhite auch in einer Signature Edition verfügbar. Diese bietet den doppelten Speicher, kabelloses Laden und eine automatische Steuerung der Displaybeleuchtung.

Kindle Papersoft: Endlich mit Farbe

Der Kindle Papersoft ist der erste E-Book-Reader von Amazon mit Farb-Display. Nachdem der größte Konkurrent Tolino im April entsprechende Modelle mit Farb-Display auf den Markt gebracht hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis Amazon hier nachzieht. Für normale Bücher bringt die Farbdarstellung kaum Vorteile, doch Magazine, Reiseführer oder Comics werden durch die Farbe deutlich aufgewertet.

Der erste Kindle mit Farb-Display

Vom Display abgesehen unterscheidet sich der Kindle Papersoft nicht von der Signature Edition des Paperwhite. Nur die Akkulaufzeit fällt mit acht Wochen kürzer aus.

Kindle Scribe: Das digitale Notizbuch

Mit dem Kindle Scribe hat Amazon vor zwei Jahren einen XXL-Kindle mit Stift-Funktion auf den Markt gebracht. Das Gerät soll neben einem E-Reader auch als digitales Notizbuch dienen. Die neue Variante ist 20 Euro teurer und bringt einige Verbesserungen mit sich: Das Display hat nun weiße Ränder und eine neue Beschichtung, die sich beim Schreiben mehr wie Papier anfühlen soll. Auch der neue Stift trägt zu einem besseren Schreibgefühl wie auf Papier bei. Mit KI lässt sich die eigene Handschrift verbessern und mehrere Seiten von Notizen kompakt zusammenfassen. Diese KI-Funktionen sollen per Update auch auf die erste Generation des Kindle Scribe kommen.

Der neue Kindle Scribe

Lohnen sich die neuen E-Book-Reader von Amazon?

Amazon ist mit seinen Kindle E-Readern der Marktführer in Deutschland. Großer Vorteil der Kindles ist, dass man hier alles aus einer Hand bekommt. Den Reader, die passenden Bücher und auf Wunsch sogar Bücher oder Hörbücher im Abo. Damit legst du dich jedoch auch auf ein sehr abgeschottetes Ökosystem fest. Beim Konkurrenten Tolino kannst du einfacher Bücher aus verschiedenen Quellen kaufen und sogar aus deiner Stadtbibliothek ausleihen.

Wer sich an dem geschlossenen Ökosystem nicht stört, bekommt mit dem Kindle jedoch einen hervorragenden E-Book-Reader für jeden Anwendungsfall und Preispunkt. Beachte jedoch, dass Amazon seine eigenen Produkte in regelmäßigen Abständen vergünstigt anbietet. Wenn der Kauf nicht eilt, würde ich dazu raten, bis zum Black Friday zu warten. Zumindest für den normalen Kindle und den Paperwhite, da diese Modelle dort in der Regel vergünstigt angeboten werden.