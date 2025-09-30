Du willst eine Solaranlage? Dieses Tool beantwortet die wichtigsten Fragen

Viele Interessierte fragen sich: Wo erwerbe ich eine vollwertige Solaranlage? Wer übernimmt den fachgerechten Einbau? Gibt es überhaupt noch Kapazitäten bei den Handwerksbetrieben? Und welches System bringt langfristig den größten Nutzen? Nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern stoßen momentan auf diese Fragen, sobald die Idee einer eigenen PV-Anlage aufkommt.

Online-Rechner hilft weiter

Das Unternehmen Musterhaus hat nun ein Online-Rechner-Formular ins Leben gerufen, welches Einsteigern ins Solar-Game bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Dabei geben Nutzer ein, was sie für grobe Anforderungen haben (Welche Beschaffenheit hat das Dach, Eigentum oder Miete, Selbstbewohner oder Besitzer). Daraus wird dann ein Profil erstellt und ein Angebot gemacht, um den individuellen Bedarf mit einem passenden Dienstleister zu verknüpfen.

Denn neben einer Handvoll riesengroßer Solar-Installations-Firmen gibt es eben auch noch zahlreiche kleine und regionalere, mit denen die individuelle Situation im Zweifel leichter zu handhaben ist.

→ Hier gelangst du direkt zum Online-Tool

Direkte Wege sorgen für niedrigere Preise

Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass die Solar-Anbieter auf regionaler Ebene durch weniger komplexe Strukturen und Zwischen-Parteien am Ende geringere Endkundenpreise aufrufen können. Musterhaus spricht hier von bis zu 30 Prozent Ersparnis. Weitere marktübergreifende Vorteile wie die Ersparnis von 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Solaranlagen kommen natürlich auch hier zum Tragen.

Was kostet eine Solaranlage und wer baut sie für mich ein? Dieses Online-Tool kennt die Antwort.

In 11 Schritten zum perfekten Angebot

Das Musterhaus-Tool schickt dich in bis zu 11 Schritten zur Angebotsauswahl. Dabei geht es erst einmal um Art und Form der auszustattenden Immobilie, auf die eine Solaranlage gebaut werden soll (Schritte 1 bis 5). Möglich ist übrigens auch die Anbringung auf einer Gewerbe- oder Freifläche. Danach fragt der Rechner juristische Gegebenheiten (Eigentum oder Miete, selbst bewohnt oder fremd vermietet; Schritt 6 und 7) ab. Anschließend wird der Stromverbrauch insgesamt abgeschätzt und der Bedarf eines Speichers geklärt (Schritte 8 und 9).

Schlussendlich geht es noch um die Frage, ob die Solaranlage direkt gekauft oder per Miet-Lösung angebracht wird (Schritte 10 und 11) und welchen Zeithorizont du für den Einbau anstrebst. Bei den meisten Entscheidungsfragen kannst du auch eine Mehrfachauswahl oder „noch unschlüssig“ angeben. Deine eigene Idee einer Solaranlage muss also noch nicht komplett ausformuliert sein.

Findet der Rechner zu den von dir gemachten Angaben Angebote, geht es an die Nutzerdaten, damit das Tool auch passende Angebote für deine Wohnregion ausspucken kann. Wichtig: Die Eingabe von Daten in das Tool ist komplett kostenlos und verpflichtet zu nichts. Bei Interesse lohnt es sich also auf jeden Fall einfach mal reinzuklicken.

→ Hier geht’s zum Musterhaus-Solaranlagen-Finder