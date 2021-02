Dieses 200€ Xiaomi-Handy kann, was Apple und Samsung nicht können

In beinahe jedem Smartphone hast du die Möglichkeit zwei SIM-Karten gleichzeitig zu verwenden. Dieses Feature ist in vielen Situationen praktisch. Egal ob du den zweiten Slot für einen günstigen Datentarif, oder für deine Arbeits-Nummer verwendest. In den Einstellungen kannst du wählen, welche Karte eine Datenverbindung herstellt, oder du lässt dies dein Handy selbst entscheiden. Mit 5G kommt dieses Feature jedoch an seine Grenzen. Und Xiaomi überschreitet diese jetzt.

Das iPhone 12, Galaxy S21 und alle anderen bisherigen 5G-Smartphones ermöglichen dem Empfang immer nur mit einer SIM-Karte. Möchtest du zwei SIM-Karten parallel in deinem Handy verwenden, steht dir das neue und schnelle Netz nur auf einer Karte zur Verfügung. Manche Smartphones wie das iPhone 12, deaktivieren 5G sogar komplett, wenn sich zwei Karten in dem Smartphone befinden.

200 Euro 5G-Smartphone von Xiaomi hat die Lösung

Das 199 Euro teure Redmi Note 9T von Xiaomi ist aktuell das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt. Beim 5G-Empfang kann es nicht nur mit teuren Flaggschiffen mithalten, sondern diese sogar überbieten. So kann das Xiaomi-Smartphone als erstes Handy überhaupt mit beiden SIM-Karten 5G nutzen. Davon konnten wir uns im Test des Smartphones selbst überzeugen.

→ Xiaomi Redmi Note 9T im Test

Daten können wie gewöhnlich nur mit einer Karte gleichzeitig übertragen werden. Du kannst aber zwischen den Karten hin- und herwechseln. Auch sonst ist das Redmi Note 9T beim 5G Empfang vorbildlich. Alle hierzulande benötigten Bänder n1, n3, n26 und n78 werden unterstützt. Auch beim 4G und 2G Empfang weist das Handy keine Lücken auf.

Apple bessert beim iPhone nach

Bereits bei der Vorstellung der iPhone 12 Modelle im Herbst vergangenen Jahres hat Apple versprochen, das Feature bei seinen iPhones nachzuliefern. In der aktuellen Beta von iOS 14.5 wird dies aktuell getestet. Gegen Ende März oder Anfang April sollte die Funktion also auch auf dem iPhone 12 zur Verfügung stehen.

Google will die Funktion für das Pixel 5 und Pixel 4a 5G ebenfalls nachreichen. Wann es so weit ist, verrät der Hersteller jedoch nicht. Von Samsung gibt es bisher keine Aussagen zu dem Thema.