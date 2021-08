Diese 8 neuen Radiosender starten im Oktober in NRW

Der neue landesweite DAB+ Multiplex in Nordrhein-Westfalen wird Ende Oktober starten. Die ersten Programme stehen fest. Das teilte der Plattformbetreiber, die audio.digital NRW jetzt mit. Dabei habe das Interesse an Übertragungskapazitäten seitens möglicher Radiosender das mögliche Angebot an vorhandenen Programmplätzen deutlich überstiegen.

Nach der Zuweisung der Übertragungskapazitäten an die audio.digital NRW GmbH wird die landesweite DAB+ Plattform in Nordrhein-Westfalen Ende Oktober on Air gehen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass Nordrhein-Westfalen damit Zugriff auf zahlreiche neue private Radioanbieter bekommt.

Langfristige Verträge über die Verbreitung der Programme hat der Plattformbetreiber demnach jetzt mit acht Firmen abgeschlossen. Dabei handelt es sich größtenteils um alte Bekannte aus der Radiobranche, die mit neuen Programmen für NRW starten wollen.

Das sind die neuen Radiosender

So will die von Radio FFN in Niedersachsen bekannte Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland das Programm „Radio Bollerwagen“ übertragen. Den Sender gibt es derzeit schon als Live-Stream – ein reiner Partymusik-Sender. Ob es eine Änderung im Programm gibt, gilt es abzuwarten. NIedersachsenRock21 strahlt ebenfalls in Niedersachsen bereits Radio21 aus, jetzt folgt „Radio 21 – NRWs bester ROCK´N POP“. Radio Teddy wird seinen NRW-Ableger „Radio TEDDY NRW“ digital übertragen. In Teilen Bayerns kennt man den Radiosender Radio Gong. Die Betreiber dieses Senders starten mit einer neuen Tochterfirma den Sender „Kulthitradio.nrw“. Ebenfalls nach Bayern führen die Gesellschafter-Strukturen von Antenne NRW – in Bayern bekannt unter Antenne Bayern oder Rock Antenne.

Weiterhin werden Sportradio NRW und Feelgood Radio NRW sowie egoFM zu hören sein. Weitere Sender sind zu erwarten, da ein Multiplex üblicherweise 14 bis 16 Sender transportieren kann. Der Betreiber deutet bereits an, dass „auch die geplanten Formate der Bewerber um die noch freien Programmplätze ein breites Spektrum mit bekannten Marken und mit neuen Namen“ bieten werden. Teilweise dürfte es sich dabei um Sender handeln, die schon im Mai als fest gesetzt galten.

Zum Start 92 Prozent Flächenabdeckung

Der Netzausbau für das neue Radiosender-Netz liege im Plan. Es wird von einem Konsortium aus Media Broadcast, Divicon Media und Uplink Network durchgeführt. Die Sendungen erfolgen über den landesweiten Multiplex im Kanal 9D. Etwa 87 Prozent der Bevölkerung können dann die neuen Programme zuhause empfangen, heißt es. Die Flächenabdeckung liege bei 92 Prozent, Autobahnen in NRW würden zu 97 Prozent für den mobilen Empfang bereit sein. Innerhalb von zwei Jahren ab Sendebeginn werde das Netz weiter ausgebaut, kündigten die Veranstalter an.