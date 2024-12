DeutschlandCard: Diese großen Supermärkte sind neu dabei

Bei den beiden großen Bonusprogrammen Payback und DeutschlandCard stehen 2025 große Änderungen an. Bei Payback springen REWE und Penny als die beiden größten Partner ab. Dafür konnte man EDEKA und Netto als Ersatz gewinnen. Diese waren zuvor bei DeutschlandCard und fehlen nun dort als größte Partner. Nun kündigt DeutschlandCard eine Neuausrichtung des Programms ab dem 2. Januar an.

ALDI, LIDL und Co. bei DeutschlandCard

Ohne große Supermärkte als Partner muss DeutschlandCard umplanen. So führt man neben dem Punkten per Karte eine neue Möglichkeit zum Punktesammeln ein. Ab dem 2. Januar 2025 steht in der DeutschlandCard-App der sogenannte Punktescanner zur Verfügung. Mit diesem kannst du den Kassenbon teilnehmender Händler scannen und bekommst so Punkte gutgeschrieben.

Das Besondere dabei: Die Auswahl der Händler erfolgt über DeutschlandCard und ist daher unabhängig davon, ob der jeweilige Händler ein Partner ist. Laut DeutschlandCard funktioniert das Punktesammeln zum Start bei 23 Händlern mit über 30.000 Geschäften. Mit dabei sind Supermärkte, Discounter, Drogerien sowie Zoofachgeschäfte.

Folgende Unternehmen werden zum Start unterstützt: ALDI Nord, ALDI SÜD, DAS FUTTERHAUS, Dehner, Denns BioMarkt, dm, EDEKA, famila, Fressnapf, GLOBUS, HIT, Kaufland, LIDL, MARKANT, Marktkauf, Müller, Netto Marken-Discount, Norma, PENNY, REWE, ROSSMANN, tegut und ZOO & Co.

So funktioniert das Punktesammeln per App

Den Punktescanner findest du in der DeutschlandCard-App. Beim Fotografieren muss der Bon gut lesbar und vollständig sein. Pro Bon kannst du bis zu vier Fotos hochladen, um auch lange Bons vollständig abzulichten. Wichtig: Die Kassenbons dürfen maximal 30 Tage alt sein.

Anschließend werden die Bons innerhalb weniger Stunden maschinell geprüft. In Ausnahmefällen kann dies bis zu 48 Stunden dauern. Wird der Bon akzeptiert, bekommst du deine Punkte gutgeschrieben. Sollte etwas nicht geklappt haben, siehst du dies ebenfalls in der App.

Wie viele Punkte es pro Bon gibt, ist von deinen Coupons abhängig, teilt DeutschlandCard mit. Mit dem Hochladen der Bons stimmt man (wie auch beim Punkten mit der Plastikkarte) zu, dass die Daten ausgewertet und werblich genutzt werden dürfen. Außerdem erhältst du in der App Vorteilsangebote und Coupons basierend auf deinen Einkäufen.

Die gesammelten Punkte lassen sich in Gutscheine und Sachprämien eintauschen. Bei den beiden Partnern Esso und ROFU kann auch weiterhin per Plastikkarte oder App mit dem Guthaben bezahlt werden.