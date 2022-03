Deutsche Bahn schafft diesen Bahncard-Rabatt ab: Letzte Chance!

Gestrichen wird die Partner-Bahncard – egal ob mit 24 oder 50 Prozent Rabatt auf den Normalpreis. Die Partner-Bahncard konnten seit Jahren die Partner von Bahncard-Inhabern erwerben. So konnten insbesondere Familien durch die Kombination von Bahncard, rabattierten Partner-Bahncard Rabatten auf die eigentlichen Bahntickets günstig und flexibel mit der Deutschen Bahn fahren.

Mit dem Wegfall der Partner-Bahncard wird das Bahnfahren für Familien unterm Strich deutlich teurer. Denn eine zweite Bahncard muss der oder die zweite in der Familie zum vollen Preis anschaffen – oder auf vergünstigte Fahrkarten verzichten. Die Unterschiede können dabei je nach Familie und Fahrt erheblich sein. So kostet eine Bahncard 50 zum Normalpreis 234 Euro für ein Jahr. Als Partnercard kostet sie hingegen nur 117 Euro. Künftig müssen Familien mit zwei Erwachsenen also mindestens 117 Euro mehr zahlen. Bei einer Bahncard 25 liegt der Preisunterschied bei überschaubaren 25 Euro im Jahr.

Die Bahncard 25 bietet bei spontanen Fahrten aber auch nur 25 Prozent Rabatt auf den Normalpreis, während des bei der Bahncard 50 eben 50 Prozent sind. Der Rabatt auf langfristig geplante Sparpreis-Fahrten ist identisch und liegt bei 25 Prozent. Die Bahncard 50 ist also hauptsächlich für Spontan-Fahrer und Vielfahrer interessant. Gültig ist die Bahncard in allen Zügen der Deutschen Bahn, aber bei vielen Tickets auch in den Regionalzügen anderer Unternehmen. Fernverkehrszüge von Flixtrain sind ausgeschlossen.

Partner-Bahncard noch bis 31. März bestellbar

Das letzte Bestelldatum für eine Partner-Bahncard sei der 31. März 2022. Ein Antrag auch für eine Bahncard samt Partnercard, die erst im Sommer gebraucht wird, ist bis dahin problemlos möglich sein. Ein Vor-Datieren ist in der Regel für ein halbes Jahr möglich. Auch eine nachträgliche Bestellung zu bestehenden Bahncard ist möglich – dann aber nur im Reisezentrum. Hat dein Partner also beispielsweise schon eine Bahncard, die ab 1. Juni 2022 gültig ist, so kannst du jetzt noch eine Partner-Bahncard hinzubuchen. Auch, wenn ihr wisst, dass ihr beide die Bahncards ab dem Sommer benötigt, aber noch keine Bahncards bestellt habt, könnt ihr sie jetzt noch buchen – mit Rabatt.

Wichtig: Alle am 31.03.2022 gültigen Partnerkarten verlängern sich nach Ablauf ihrer Geltungsdauer einmalig um ein weiteres Jahr zum aktuell gültigen Preis, sofern sie nicht fristgerecht gekündigt werden und sie in einem Abo gebucht sind. Das gilt also nicht für Partnerkarten, die jährlich erneuert werden müssen – etwa als Partnercard zu einer Bahncard 100.

In den sozialen Netzen reagierte die Deutsche Bahn auf die Kritik der Nutzer uns argumentierte, dass die Nachfrage der Partner-Bahncard rückläufig gewesen sei und die Kunden das Preisschema nicht verstanden hätten. Wie wir über diese Argumente denken, haben wir in einem Kommentar deutlich gemacht.

