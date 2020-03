Der Coronavirus oder auch Covid-19 stoppt die nächste Tech-Großveranstaltung. Google hat seine Entwicklerkonferenz Google I/O abgesagt und vertröstet potenzielle Besucher auf die nächste Ausgabe. Damit fällt dem Virus nach dem Mobile World Congress (MWC 2020) eine weitere bedeutende Veranstaltung aus der Branche zum Opfer.

Zuvor hatte Facebook schon die F8, also ebenfalls die Entwicklerkonferenz, abgesagt. Die GDC, also die Games Developer Conference, sowie Nvidias GTC (GPU Technology Conference) verlegte man ebenfalls schon ins Netz und finden nicht wie geplant statt.

Auch in Deutschland werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Das führt dazu, dass sogar die Deutsche Bahn reagieren musste. Sie bietet jetzt kostenlose Ticket-Stornierungen für Kunden an, die wegen des Coronavirus ihre Reise nicht antreten können oder der Grund der Reise abgesagt wurde.

Google, Facebook und Twitter: So reagiert die Branche auf den Coronavirus

Google reagiert, neben Facebook, Instagram und Twitter, auf den sich ausbreitenden neuen Virus aus China auch auf anderer Ebene und aktiviert sein SOS-System zum Coronavirus. Zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bietet Google jetzt gebündelte Informationen zum neuen Virus auf seinen Produkten an. Das System stellt Informationen bereit, die Google-Mitarbeiter prüfen und für relevant halten. Sie werden beispielsweise in der Google Suche oder auch in Google Maps angezeigt.

Die Informationen umfassen dabei Sicherheitstipps, Hintergrundinformationen zum Coronavirus, sowie Neuigkeiten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ganz ähnliche geht auch Twitter und Facebook vor.

Der SOS Alert reagiert auf Google Suchanfragen, die auf das aktuelle Krisenthema Coronavirus abzielen. Wenn du es schon einmal ausprobieren möchtest, ist es aber noch zu früh. In Deutschland ist der Alert wohl noch nicht aktiviert. Amerikanische Medien melden jedoch schon Vollzug. Dort sind die automatisierten Suchantworten also zum Teil schon ausgehebelt und Google setzt seine eigenen Inhalte nach oben.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO. — Google Communications (@Google_Comms) January 30, 2020

Facebook Crisis Response noch nicht scharf

Alert-Systeme sind nicht nur bei Google ein großes Thema. Auch andere Anbieter mit großer Verbreitung bieten solche oder ähnliche Systeme an. Facebook beispielsweise kann mit seinem Crisis Response Anfragen von Nutzern zu Nutzern erleichtern und bietet verschiedene Zugangspunkte zur jeweiligen Katastrophe. Beispielsweise kann man bei Aktivierung durch Facebook Menschen in der Krisenregion auffordern, sich zu melden. Gefährdete Nutzer können dann auch ein Status „Ich bin in Sicherheit“ aktivieren. Bei Facebook hat sich aber zum Coronavirus hier noch nichts getan.

Stattdessen hat Facebook, wie auch Twitter gemeldet, dass man Informationen anders sortiert. So werden Informationen zum Coronavirus, die aus verifizierten Quellen beziehungsweise von Partnern stammen bevorzugt angezeigt und verdrängen so reißerische oder falsche Meldungen über das Virus. Laut Twitter sind solche Partner-Links unter #coronavirus schon in diesen Ländern verfügbar: Australien, Brasilien, Kanada, Hong Kong, Japan, Malaysien, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA, Großbritannien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien und Vietnam. In Deutschland erscheint dann ein Link zur Seite infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Das Such-Vorgehen hat Facebook in einer Mitteilung auch für die Tochter Instagram bestätigt. Dazu will Facebook Wissenschaftlern Daten zur Verfügung stellen, damit diese ihre Vorhersage- und Ausbreitungs-Simulationen verbessern können.

We want to help you access credible information, especially when it comes to public health.



We’ve adjusted our search prompt in key countries across the globe to feature authoritative health sources when you search for terms related to novel #coronavirus. pic.twitter.com/RrDypu08YZ — Twitter Public Policy (@Policy) January 29, 2020

Coronavirus verbreitet sich

Der aus China stammende Coronavirus gehört zu der Familie, die auch SARS hervorbrachte. China hat mittlerweile drastische Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. So wurden ganze Städte abgeriegelt und es gibt scharfe Kontrollen an Verkehrsknotenpunkten. Einige Airlines wie die Lufthansa haben ihre Flüge nach China eingestellt. Krankheitsfälle gab es bisher außerhalb des asiatischen Kontinents unter anderem in den USA, Frankreich und Deutschland.