Die Deutsche Bahn wird in den kommenden Jahren viel Geld investieren, um ihr teilweise marodes Streckennetz in Schuss zu halten. Bis 2030 fließt dafür die Rekordsumme von 86 Milliarden Euro in den Erhalt und die Modernisierung des bestehenden Schienennetzes; 62 Milliarden Euro kommen vom Bund, 24 Milliarden Euro von der Bahn selbst. Mit dem Geld werden Gleise, Bahnhöfe, Stellwerke und Energieversorgungsanlagen erneuert. Vieles davon kann aber natürlich nicht ohne Störung im Bahnverkehr geschehen. Denn überall dort, wo auf freier Strecke gearbeitet wird, müssen Züge langsamer fahren oder einen Umweg nehmen. Die Folge: Verspätungen und genervte Kunden.

Deswegen hat sich die Bahn zur Aufgabe gemacht, umfangreich über bevorstehende Großbaustellen zu informieren. Schon jetzt stehen viele Baustellen auf der Bahn-Agenda. Wir zeigen dir an dieser Stelle die Details – auch zu aktuellen Störungen. Solltest du selbst noch weitere Großbaustellen kennen, zögere nicht, uns einen kurzen Hinweis zu geben.

Aktuelle Störungen bei der Deutschen Bahn

Orkan „Sabine“ – Zugverkehr eingestellt

Die Deutsche Bahn hat den kompletten Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gestoppt. Das betrifft sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr. Es fahren also weder ICE und IC, noch RE-, RB- und S-Bahn-Linien. Zuvor hatte es bei der Bahn schon massive Störungen und Umleitungen im Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen gegeben. Darüber hinaus in weiten Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Und das ist noch längst nicht alles: Seit Sonntagabend, 18 Uhr, ist der Fernverkehr bundesweit eingestellt, um Bahnreisenden in Bahnhöfen eine gute Betreuung gewährleisten zu können. Denn niemandem ist geholfen, wenn er mit seinem Zug auf offener Strecke strandet. Mindestens bis Montag um 10 Uhr rollt im Fernverkehr der Deutschen Bahn kein Zug mehr.

Nach Erkundungsfahrten – starten gegen 6 Uhr – und Helikopterflügen – starten nach Sonnenaufgang – sollen anschließend nach und nach erste Fernverkehrsstrecken wieder eine Freigabe erhalten. Schon jetzt sei aber absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern, teilte die Bahn am späten Sonntagabend mit.

Im Nahverkehr sind abseits von Nordrhein-Westfalen vielerorts noch Fahrten möglich. Es kommt aber regional ebenfalls zu erheblichen Einschränkungen. So war zum Beispiel in Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Zugverkehr über Nacht ebenfalls komplett eingestellt. Seit circa 6 Uhr (in Hessen größtenteils ab 8 Uhr) soll er nach und nach wieder anrollen. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern entfallen am Morgen viele Regionalzüge ersatzlos. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Nordbaden verkehren Regionalbahnen frühestens wieder ab 8:30 Uhr.

Dort wo aktuell noch keine Streckensperrung besteht, fahren Züge zum Teil langsamer, was Reisezeitverlängerungen (Verspätungen) nach sich zieht.

Die Deutsche Bahn rät, zwischen Sonntag und Dienstag geplante Reisen auf einen anderen Tag zu verschieben. Alle Tickets des Fernverkehrs für die Reisetage zwischen dem 9. und 11. Februar sind bis mindestens Dienstag, 18. Februar, nutzbar. Das gilt auch für Tickets mit Zugbindung. Diese entfällt.

Zur aktuellen Entwicklung hat die DB einen News-Blog eingerichtet, der über die aktuellen Entwicklungen an der Unwetter-Front und auf der Schiene unterrichtet. Bei etwaigen Fragen ist ab 12 Uhr zudem eine Hotline geschaltet. Du erreichst sie unter der kostenlosen Rufnummer 08000 99 66 33.

Beeinträchtigung zwischen Bremen und Delmenhorst

Aufgrund einer Entgleisung eines Güterzuges in Bremen-Neustadt ist noch voraussichtlich bis Freitag, 14. Februar, mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Vorübergehend steht im betroffenen Streckenabschnitt nur ein Gleis zur Verfügung. Folge: In beiden Fahrtrichtungen musst du mit Verspätungen von etwa 15 Minuten rechnen.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind nicht nur ICE-Züge betroffen, die zwischen Bremen und Oldenburg verkehren, sondern auch jene IC-Züge auf der Linie Norddeich Mole – Emden – Bremen – Hannover – Magdeburg – Leipzig – Dresden.

Geplante Großbaustellen bei der Deutschen Bahn in 2020

Baden-Württemberg

Totalsperrung Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart

Zeitraum: 10. April bis 31. Oktober

Die Fernverkehrszüge müssen zwischen Karlsruhe / Heidelberg / Mannheim und Stuttgart umgeleitet werden. Das hat zur Folge, dass die Züge in der Regel zwischen 20 und 45 Minuten länger unterwegs sind. Dadurch können sie im weiteren Fahrtverlauf ihre geplanten Zeitfenster und Anschlüsse oft nicht mehr erreichen. Mehrere Fahrten oder Halte sollen komplett oder auf Teilstrecken entfallen. Und das hat wiederum Folgen für die verbleibenden Züge auf der Strecke. Sie dürften deutlich voller sein als normal. Eine Sitzplatzreservierung kann von Vorteil sein.

Bayern

Eingleisiger Zugverkehr zwischen Augsburg und Trechtlingen

Zeitraum: 10. Juli bis 9. November

Weil im Streckenabschnitt zwischen Augsburg und Trechtlingen nur ein Gleis zur Verfügung steht, ist mit Reisezeitverlängerungen und vereinzelten Haltausfällen zu rechnen. Die Reisezeit der ICE-Linie 18 (Hamburg – Berlin – Halle – München) und der ICE-Linie 29 (Berlin – Halle – Nürnberg – München) verlängert sich wegen der Baustelle um 20 bis 30 Minuten. Die Züge fahren in München außerdem früher ab und kommen in der Gegenrichtung später an. Teilweise entfällt der Halt München Pasing. Aufpassen müssen auch alle, die die IC/ICE-Linie 26 (Hamburg – Würzburg – Augsburg – München – Schwarzach) nutzen. Es kommt zu einzelnen zeitlichen Anpassungen.

Steckenabschnitt zwischen Fulda und Würzburg

Zeitraum: 2. bis 28. November

Einschränkungen auf der Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Würzburg sind fast den gesamten November über zu erwarten. Aufgrund von Brückenarbeiten an der Altbaustrecke Gemünden-Burgsinn ist mit einem eingeschränkten Angebot zu rechnen. Montags bis samstags kommt es zwischen 09:10 und 19:10 Uhr zu Einschränkungen, sonntags zwischen 5:30 Uhr und 13 Uhr.

Berlin

Gleisarbeiten führen zu Totalsperrung zwischen Berlin und Bitterfeld

Zeitraum: 5. Oktober bis 12. Dezember

Aufgrund von Gleisarbeiten auf der Anhalterbahn zwischen Berlin und Bitterfeld kommt es zwischen dem 5. Oktober und dem 12. Dezember zu Fahrzeitveränderungen und Haltausfällen. Das hat unter anderem zur Folge, dass die ICE-Linie 11 (Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – München) über Braunschweig, Göttingen und Kassel verkehrt. Mehrere Halte (unter anderem in Leipzig und Erfurt) entfallen.

Wenn du eine Reise mit der ICE-Linie 13 (Berlin – Braunschweig – Göttingen – Kasse Wilh. – Fulda – Frankfurt) planst, musst du nicht nur mit einem anderen Fahrtverlauf rechnen, sondern in Leipzig auch den Zug wechseln – und deswegen eine um 60 Minuten verlängerte Reisezeit einplanen.

Weitere Änderungen inkl. Haltausfällen und längeren Laufzeiten sind auf den ICE-Linien 15 (Berlin – Halle – Erfurt Frankfurt), 18 (Hamburg – Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München) und 28 (Hamburg – Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München) einzuplanen.

Nordrhein-Westfalen

Brückenarbeiten Köln Messe/Deutz

Zeitraum: 14. Juni bis 12. Dezember

Aufgrund von Brückensanierungen ist der Zugverkehr zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz teilweise eingeschränkt. Es kommt zu Umleitungen, Fahrzeitverlängerungen und einzelnen Haltausfällen. In der Folge entfällt zum Beispiel auf der Linie 78 (Amsterdam – Köln – Frankfurt) der Halt Köln Hauptbahnhof. Stattdessen halten die Züge in Köln Messe/Deutz (tief). An einzelnen Wochenenden halten die Züge dieser Linie am Ersatzhalt Köln-Ehrenfeld mit leicht abweichenden An- und Abfahrtszeiten. Einzelne Züge enden in Köln Messe/Deutz, bei anderen sind Fahrzeitverlängerungen von rund 20 Minuten einzuplanen. Zudem können auf der Linie 79 (Frankfurt – Köln – Brüssel) die Halte Köln/Bonn Flughafen und Siegburg/Bonn entfallen.

Dortmund Hauptbahnhof

Zeitraum: 1. Juli bis 12. Dezember

Am Hauptbahnhof in Dortmund sind Bahnsteigarbeiten notwendig. Das kann in Einzelfällen zu Umleitungen, Gleiswechseln, Anschlussverlusten und sogar Haltausfällen führen. Betroffen sind vor allem die Verbindungen Hamburg – Dortmund – Stuttgart (Linie 30), Dortmund – München (Linie 41), Berlin – Dortmund – Köln/Düsseldorf (Linie 10). Einige der im Normalfall in Dortmund beginnenden beziehungsweise endenden Züge beginnen / enden stattdessen in Essen Hauptbahnhof.

Streckenabschnitt zwischen Dortmund und Hamm

Zeitraum: 9. bis 26. Oktober

Die Deutsche Bahn muss zwischen Dortmund und Hamm nicht nur Oberleitungen, sondern auch Lärmschutzarbeiten vornehmen. Umleitungen, Haltausfälle und Abweichungen vom Fahrplan sind die Folge. Besonders betroffen sind die Verbindungen zwischen Berlin und Düsseldorf (Linie 10 + 14) sowie die Linie 55 zwischen Dresden und Köln. Die Züge der Linien 10 und 14 werden über Horstmar umgeleitet und enden teilweise schon in Essen. Die Linie 55 fährt über Hagen ohne Halt in Dortmund Hauptbahnhof.

Geplante weitere Bauarbeiten im 1. Quartal 2020

Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn für das erste Quartal 2020 bereits Bauarbeiten angekündigt, die zum Teil noch nicht in den Bahn-Auskunfts- und -Buchungsmedien enthalten sind.

Baden-Württemberg

Streckenabschnitt zwischen Stuttgart und Ulm

Zeitraum: 14. bis 16. Februar sowie 22. bis 24. März

Fernzüge müssen weiträumig umgeleitet werden beziehungsweise zwischen Stuttgart – Ulm – Augsburg – München teilweise komplett entfallen. Züge, die noch verkehren, erhalten andere Abfahrtszeiten, weil sie bis zu 60 Minuten länger unterwegs sind. Grundsätzlich entfallen die Fernverkehrshalte in Plochingen, Göppingen, Geislingen, Ulm und Günzburg. Ersatzweise bestehen Verbindungen im Nahverkehr.

Weichenerneuerungen bei Stuttgart Zuffenhausen

Zeitraum: 7. bis 20. März

Fernverkehrszüge, die den Streckenabschnitt passieren, brauchen bis zu 20 Minuten länger. Mehrere IC- und EC-Züge halten nicht in Stuttgart Hauptbahnhof, sondern in Esslingen. Einzelne IC-Züge zwischen Stuttgart und Heidelberg entfallen komplett.

Hessen

Streckenabschnitt zwischen Frankfurt und Kassel

Zeitraum: April bis Oktober

Die Strecke ist wegen Gleisarbeiten gar nicht oder nur teilweise befahrbar. Zwischen Frankfurt West und Groß Karben ist die Strecke an mehreren Wochenenden komplett gesperrt. Züge der Linie 26 (Stralsund – Kassel – Gießen – Frankfurt – Karlsruhe) werden ab Friedberg über Hanau und Frankfurt Süd umgeleitet. Die Halte Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt West entfallen. Ersatzhalt ist Frankfurt Süd. Zum Teil ist auch eine Streckensperrung zwischen Frankfurt und Kassel angekündigt. Dann erfolgt eine Umleitung der Linie 26 ab Kassel Wilhelmshöhe über die Schnellfahrstrecke über Fulda und Hanau nach Frankfurt. Die Halte Treysa, Marburg, Gießen, Friedberg und Frankfurt West entfallen.

Streckenabschnitt zwischen Frankfurt und Heidelberg

Zeitraum: 3. Januar bis 20. April

Die Bahn arbeitet an Brücken, Gleisen und Bahnsteigen. Deswegen ist die Strecke zwischen Darmstadt-Elberstadt und Bickenbach zwischen dem 3. Januar und dem 20. April abschnittweise gesperrt. Ein Gleis bleibt in der Regel befahrbar, trotzdem sind Haltausfälle in Darmstadt, Bensheim und / oder Weinheim (Bergstraße) möglich. Verspätungen bis zu 20 Minuten sind einzukalkulieren. In Einzelfällen beginnen und enden die Züge der Linie 26 (Stralsund – Karlsruhe / Heidelberg) in und aus Richtung Norden in Darmstadt.

Streckenabschnitt zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Gutleuthof

Zeitraum: 2. bis 26. März

An den Wochenenden zwischen dem 2. und 26. März halten diverse ICE-Linien nicht in Frankfurt Hauptbahnhof. Ersatzhalt ist Frankfurt Süd.

Niedersachsen

Totalsperrung Bremen – Norddeich Mole und Rheine – Emden

Zeitraum: 26. Februar bis 23. März

Oberleitungsarbeiten, Gleiserneuerungen und Schienenschleifen werden errichtet. Deswegen werden die Streckenabschnitte zwischen Oldenburg und Emden beziehungsweise zwischen Norddeich Mole / Emden und Rheine gesperrt. Die IC-Züge der Linie 56 (Norddeich Mole – Emden – Oldenburg – Bremen – Hannover – Leipzig) entfallen zwischen Oldenburg und Emden / Norddeich Mole. In Einzelfällen kommt es zu einer Verspätung von bis zu 30 Minuten. Und auf der IC-Linie 35 (Norddeich Mole – Emden – Münster – Düsseldorf – Köln – Bonn – Koblenz) starten und Enden die Züge in Münster (Westf.) Hauptbahnhof.

Streckenabschnitt zwischen Hannover und Braunschweig

Zeitraum: 21. März bis 14. April

Aufgrund von Gleiserneuerungen zwischen Vechelde und Groß Gleidingen fahren diverse Züge der Linie 10 (Köln / Düsseldorf – Hannover Berlin) rund 15 Minuten früher als geplant ab. Züge zwischen Köln – Hannover Dresden werden zum Teil umgeleitet; der Halt in Braunschweig Hauptbahnhof entfällt und die Züge fahren bis zu 30 Minuten früher ab. Züge zwischen Norddeich Mole und Leipzig (Linie 56) halten nicht in Peine und fahren örtlich bis zu 20 Minuten früher ab.

Nordrhein-Westfalen

Streckenabschnitt zwischen Köln und Bingen

Zeitraum: 27. Januar – 5. März (nachts zwischen 22:30 Uhr und 4:30 Uhr)

Die ICE- und IC-Züge, die den Streckenabschnitt zwischen Köln und Bingen passieren, werden umgeleitet und halten teilweise nicht in Köln Hauptbahnhof, Bonn, Remagen und Andernach. Ersatzhalte sind Bonn-Beuel und Köln Messe/Deutz. Die Verspätung der betroffenen Züge soll übrigens bei rund 30 Minuten liegen.

Streckenabschnitt zwischen Minden und Hannover

Zeitraum: 28. Februar bis 16. März

Zwischen Minden und Bückeburg sind Brückenarbeiten notwendig. Umleitungen, Fahrplanabweichungen und Haltausfälle sind die Folge. Insbesondere die Tagesrandzeiten sind nach Angaben der Deutschen Bahn betroffen. Stendal ist für den Zeitraum der Bauarbeiten weitestgehend ohne direkte Fernverkehrsanbindung. Viele Züge der Linie 77 (Amsterdam – Hannover – Berlin) fallen zwischen Hannover und Berlin aus. Örtlich fahren die Züge bis zu 35 Minuten eher ab. Auf der Linie 10 (Berlin – Hannover – Köln / Düsseldorf) musst du mit teils 60 Minuten eher stattfindenden Abfahrten rechnen. Auf diesen Fahrten entfallen die Halte in Bielefeld, Gütersloh und Hamm. Und auch auf den Linien 14 (Binz – Köln), 32 (Berlin – Stuttgart), 43 (Dortmund – Basel) und 55 (Hannover – Dresden) musst du mit bis zu 60 Minuten früheren Abfahrten und ausfallenden Halten rechnen.

Streckenabschnitt zwischen Oberhausen und Emmerich Grenze

Zeitraum: 21. März bis 30. März

Einzelzüge in Richtung Amsterdam werden über Mönchengladbach und Venlo mit Halt dort umgeleitet. Die Halte Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnheim entfallen. Zudem sind die betroffenen Züge 30 bis 60 Minuten länger unterwegs.

Thüringen

Streckenabschnitt zwischen Eisenach und Gotha

Zeitraum: 18. Februar – 31. März

Bauarbeiten führen zwischen Eisenach und Mechterstädt zu Umleitungen, Haltausfällen und Reisezeitverlängerungen. Einzelzüge der ICE-Linien in und aus Richtung Berlin und Dresden werden umgeleitet. Züge in und aus Richtung Gera enden in Eisenach. Zwischen Eisenach und Gera besteht ein Schienenersatzverkehr. Der Streckenabschnitt zwischen Gotha und Gera wird wie gewohnt bedient. Teilweise halten die Züge nicht in Fulda, Bad Hersfeld, Gotha, Eisenach, Halle und Erfurt. Insgesamt musst du zudem aufgrund der Störung mit einer um bis zu 45 Minuten längeren Reisezeit rechnen.

Alle Informationen zu Baustellen der Deutschen Bahn kannst du übrigens auch per App auf dem Smartphone einsehen. Die DB Bauarbeiten App hilft dir weiter.

Entschädigung bei zu hoher Verspätung

Verspätungen lassen sich im Allgemeinen nicht vermeiden, wenn auf der Schiene gebaut wird. Du hast aber trotzdem Anspruch auf Entschädigung, wenn die Verspätung deines Zuges zu umfangreich ausfällt. Kommst du mindestens 60 Minuten (1 Stunde) verspätet an deinem Zielbahnhof an, erhältst du eine Entschädigung in Höhe von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt. Bei mindestens 120 Minuten (2 Stunden) steht dir eine Entschädigung in Höhe von 50 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt zu.

Bist du mit einer Zeitkarte im Fernverkehr unterwegs, bekommst du ab 60 Minuten Verspätung pauschal 5 Euro (2. Klasse) beziehungsweise 7,50 Euro (1. Klasse) erstattet. Mit der BahnCard 100 bekommst du übrigens pauschal 10 Euro (2. Klasse) beziehungsweise 15 Euro (1. Klasse).

Und noch etwas solltest du wissen. Wenn abzusehen ist, dass du mit mindestens 20 Minuten Verspätung an dem auf deiner Fahrkarte aufgedruckten Zielort ankommst, ist die Zugbindung aufgehoben. Hast du zum Beispiel ein Sparpreis-Ticket gebucht, darfst du dann jeden anderen Zug auf der gleichen Strecke nutzen.