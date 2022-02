Bose QuietComfort 45 mit Update: Auf dieses Feature haben die Nutzer gewartet

Denn der Bose QuietComfort 45 (oder QC 45) war als Nachfolger der Bose QuietComfort 35ii nicht in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Denn einige Funktionen hatte Bose schlichtweg abgeschafft, was von Testern und Nutzern gleichermaßen kritisiert wurde. Doch eines der vermissten Features hat Bose nun per Software-Update zurückgebracht: den Equalizer.

Bisher warst du als Nutzer der ANC-Kopfhörer darauf angewiesen, dass dir die Abmischung der Höhen, Mitten und Tiefen so zusagt, wie Bose es für gut empfindet. Das kam aber nicht bei jedem gut an. Nun hat Bose reagiert und stellt per Update einen Equalizer bereit. Diesen kannst du ganz einfach über die Bose-Music-App, die du ohnehin für die Einstellungen deines Kopfhörers auf dem Smartphone haben solltest, installieren.

Das Update zu installieren, ist dabei sehr einfach. Es reicht, wenn du den Bose QuietComfort 45 anschaltest und die Bose Music-App aufrufst. Wenn sich Kopfhörer und Handy miteinander verbunden haben, wartest du einige Sekunden. Die App wird dir dann automatisch das Update anbieten. Der Download erfolgt per WLAN oder über deinen Mobilfunktarif, anschließend wird das Update automatisch an den Kopfhörer überspielt. Der komplette Vorgang dauert einige Minuten.

Bose QC45 jetzt mit Equalizer

Nachdem das Update scheinbar fertig ist, benötigt der Kopfhörer noch eine Weile, um die neuen Software-Informationen zu verarbeiten. Du solltest ihn also nicht zu schnell ausschalten oder in Panik verfallen, wenn du nichts hörst.

Ist das Update auf dem Bose QuietComfort 45 installiert, kannst du in der App unter dem neuen Menü-Punkt „EQ“ aus voreingestellten Modi wählen. Zur Auswahl stehen Bassverstärker, Bassreduzierer, Höhenverstärkung und Höhenreduzierer. Du kannst aber jedes Setup auch manuell nachjustieren und Bass, Mitten und Höhen nach deinen Vorlieben einstellen.