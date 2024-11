Black Friday: Profi-Tipps und geheime Tricks

Zwei von fünf Menschen gehen am Black Friday auf die Jagd nach Deals. Und dabei geht es schon lange nicht mehr nur um Amazon. Viele Händler und Hersteller beteiligen sich mittlerweile am vorweihnachtlichen Shopping-Ereignis. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf ihr dabei achten solltet, mit welchen Tipps sich der Black Friday wirklich lohnt und warum der Konsum-Tag von vielen kritisch gesehen wird.

Deal-Experte klärt auf

Unsere Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Experten für Deals, Schnäppchen und allem rund ums Shoppen, Cedric Litzki. Er schreibt bei uns in der Redaktion über die besten Deals und Schnäppchen. Dabei hat er nicht nur die besten Strategien und Tricks im Gepäck, sondern bringt auch einige echte Geheimtipps mit in die neue Folge von überMORGEN. Denn die wahren Schnäppchen sind am Black Friday nicht die großen Fernseher, Küchengeräte oder Smartphones, sondern verbergen sich in einer ganz anderen Kategorie von Produkten.

Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

