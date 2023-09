Beliebte Hilfe für Apple-Nutzer vor dem Aus: Das musst du jetzt wissen

Wenn du ein Problem mit deinem iPhone, iPad oder Mac hast, gibt dir Apple viele Wege, um das Problem zu lösen. Einer der einfachsten Wege ist der Support über Social Media. Wie MacRumors von mehreren Quellen erfahren haben will, soll diese Hilfe noch in diesem Jahr eingestellt werden. Betroffen sind Twitter, YouTube und sogar die hauseigene Webseite für die Support Community.

Kein Apple-Support mehr via Social Media

Wie MacRumors berichtet, soll das Ende für den @AppleSupport-Account auf den 1. Oktober 2023 fallen. Die Mitarbeiter werden dann nicht länger auf Probleme der Nutzer antworten. Wenn du dem Account eine Nachricht schickst, bekommst du stattdessen nur noch eine automatische Antwort. In dieser dokumentiert das Unternehmen die alternativen Wege, um Unterstützung zu erhalten.

Die Hilfe über Twitter (jetzt X genannt) begann Apple im Jahr 2016. Der Support über die Plattform ist leicht erreichbar und setzt lediglich einen Account voraus. Danach kannst du den Mitarbeitern über Textnachrichten dein Problem beschreiben und so Hilfe erhalten.

Ein ähnliches Ende kommt auf die Unterstützung in den YouTube-Kommentaren und dem Support-Forum von Apple zu. Die beiden Hilfe-Portale werden dann ebenfalls nicht länger von Mitarbeitern besetzt sein, um iPhone-Besitzern zu helfen.

Apple bietet neben den Social-Media-Angeboten eine Reihe von alternativen Wegen an, um Lösungen bei Problemen zu finden. Dazu gehört unter anderem eine eigene App für den Support. Über diese kannst du dann direkten Kontakt aufnehmen oder einen Termin in einem Store vereinbaren. In einem Video erklärt das Unternehmen einige der Möglichkeiten. Schon hier fehlt jeder Hinweis auf die Social-Media-Kanäle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel.

Mitarbeiter haben nur eingeschränkte Alternativen

Laut MacRumors hat Apple Hunderten von betroffenen Mitarbeitern das Angebot gemacht, in Zukunft als Teil des Telefonsupports zu arbeiten. Einen Wechsel zu anderen textbasierten Support-Rollen erlaubt das Unternehmen lediglich in Ausnahmefällen. Dies soll intern zu Frust bei einigen Mitarbeitern des Social-Media-Teams geführt haben.

Mitarbeiter, die Teil des Telefonsupports werden wollen, sollen entsprechendes Training erhalten. Die Umstellung soll bereits im November beendet sein. Laut den Quellen von MacRumors hat Apple das Ende der Hilfe via Social Media damit begründet, dass viele Kunden den Support über das Telefon bevorzugen.