Bei Amazon gekaufte Computer mit Viren verseucht: Diese Marken sind betroffen

Das Angebot an Computern bei Amazon ist schier unendlich. Neben etablierten Marken wie Asus, Acer, HP oder Lenovo finden sich auch jede Menge unbekanntere Hersteller mit ihren Angeboten wieder. Jetzt häufen sich Berichte, dass einige dieser Computer bereits ab Werk mit Viren ausgestattet sind, die Nutzerkonten und Bankinformationen von ihren Nutzern stehlen sollen.

Zahlreiche PCs bei Amazon mit Viren verseucht

Zuerst aufgefallen ist das Virenproblem dem YouTuber „The Net Guy Reviews“. Er hat einen der betroffenen PCs direkt vom Hersteller zum Review geschickt bekommen und den vorinstallierten Virus bemerkt. Der Virus sei darauf spezialisiert, Zugangsdaten zu stehlen. Das Programm läuft also im Hintergrund und schneidet Log-ins bei Banken und anderen Nutzerkonten mit und übermittelt diese an Kriminelle.

Bei dem betroffenen PC im Video handelt es sich um den AD08 von AceMagic. Auch andere PCs desselben Herstellers sind mit Viren aufgefallen. Teilweise finden sich sogar Berichte in den Amazon-Kundenbewertungen, bei denen Käufer von ähnlichen Problemen berichten.

Diese Marken sind betroffen

Das Problem betrifft jedoch nicht nur AceMagic, sondern erstreckt sich über eine Vielzahl an Herstellern. So handelt es sich bei den betroffenen Computern um sogenannte OEM-Produkte. Also Computer, die in einer Fabrik hergestellt, aber von mehreren Marken unter anderen Namen verkauft werden. Der prominenteste Hersteller, welcher hier gleich mit mehreren Modellen auffällt, ist AceMagic.

Leider ist es jedoch nicht damit getan, auf diese Marke zu zeigen und deren Produkte nicht mehr zu kaufen. So werden die Viren nicht etwa von AceMagic aufgespielt, sondern bereits in der Fabrik. Ein Beispiel hierbei ist der AceMagic AM06 Pro. Dieser Computer wird unter anderem Namen auch von den Marken NiPoGi oder KAMRUI verkauft. Und zumindest bei KAMRUI wurde der Virus ebenfalls in der Software entdeckt. Sucht man länger, findet man mit Sicherheit noch weitere Hersteller, welche denselben PC unter einem anderen Namen im Angebot haben.

So kannst du dich schützen

Der beste Schutz ist es, einen PC von einem etablierten Hersteller zu kaufen. Unsere Tests sind hier eine gute Anlaufstelle, den für dich besten PC oder Laptop zu finden. So haben wir in der Vergangenheit ein Testgerät von AceMagic abgelehnt, weil die Windows-Software darauf manipuliert wurde. Ein Virus war uns damals nicht aufgefallen, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise auf eine Manipulation der Software gibt es bereits beim Einrichten. Etwa, wenn der PC bereits eingerichtet beim Kunden ankommt oder beim Set-up nicht nach einem Microsoft-Konto gefragt wird.

Kaufst du einen PC von einem unbekannten Hersteller, empfiehlt es sich auf Nummer sicher zu gehen und Windows neu zu installieren. Hierfür musst du mit einem anderen Computer einen USB-Stick mit Windows erstellen (eine Anleitung hierfür gibt es direkt bei Microsoft) und anschließend die Festplatte des gekauften PCs formatieren und Windows neu aufspielen. Häufig benötigst du anschließend eine neue Windows-Lizenz, da viele Hersteller diese auf illegale Weise beziehen und der PC nach einer Neuinstallation ohne Lizenz dasteht.

Hast du bereits einen möglicherweise betroffenen PC im Einsatz, empfiehlt sich ein gründlicher Viren-Scan der kompletten Festplatte. Betroffene Nutzer sollten schnellstmöglich alle Passwörter ändern, die Festplatte des Computers formatieren und Windows neu aufspielen.