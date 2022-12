Batterien & Akkus im Test: Das sind die besten Marken Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Weihnachten ist vorbei und das Spielzeug braucht Energie – vorzugsweise in Form von Batterien. Wir zeigen dir, welche Marken in diesem Jahr am besten abgeschnitten haben und ob Batterien vom Discounter was taugen.