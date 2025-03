Knapp 3.400 Neuzulassungen waren allein in Deutschland im Januar und Februar für den Audi A5 zu verzeichnen. Das Mittelklasse-Modell ist damit eines der am stärksten nachgefragten Autos des Herstellers aus Ingolstadt. Und jetzt kündigen sich interessante Neuigkeiten an. Denn zum ersten Mal gibt es den Audi A5 fortan nicht nur als klassischen Verbrenner, sondern auch als „Teilzeitstromer“. Sowohl die Limousine als auch die Kombi-Variante (Avant) werden ab sofort als Plug-in-Hybrid (PHEV) zum Kauf angeboten.

Audi A5 PHEV: Viel Leistung, aber auch ein hoher Preis

Die wichtigste Botschaft direkt vorweg: Audi stattet den A5 PHEV nicht nur mit einem klassischen Benzintank aus, sondern im Heck des Fahrzeugs auch mit einer knapp 26 kWh großen Hochvoltbatterie. Die lässt sich an einer Wallbox und an einer Wechselstrom-Ladesäule (AC) mit bis zu 11 kW aufladen. Eine vollständige Aufladung soll von 0 auf 100 Prozent in nur 2,5 Stunden erledigt sein. Die rein elektrische Reichweite liegt nach Angaben des Herstellers bei bis zu 110 Kilometern.

Die Avant-Ausführung des Audi A5 PHEV.

Bei der Motorisierung hast du die Möglichkeit, zwischen zwei Modellen zu wählen. Das Basismodell bietet eine Systemleistung von 220 kW (299 PS), alternativ stehen auch 270 kW (367 PS) zur Verfügung. In beiden Fällen ist eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h möglich. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt mit dem knapp 2,2 Tonnen schweren Auto laut Hersteller in 5,9 respektive 5,1 Sekunden. Rein elektrisch ist aber schon bei 140 km/h Schluss.

Rekuperieren und Energie sparen

Praktisch: Über Schaltwippen hinter dem Lenkrad lässt sich die Rekuperation in drei Stufen einstellen, um vor allem im Stadtverkehr möglichst sparsam unterwegs sein zu können. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: „EV“ und „Hybrid“. Im EV-Modus fahren die PHEV-Modelle konsequent elektrisch. Beim Fahren im Hybrid-Modus hält das Hybridmanagement den Ladezustand bei Bedarf auf einem konstanten Wert, um genug elektrische Energie für einen späteren Einsatz aufzusparen, beispielsweise für elektrisches Fahren in der Stadt.

Audi A5 PHEV im der Limousinen-Ausführung.

Im Kofferraum der Limousine finden 331 bis 1.175 Liter Stauvolumen Platz. Das Kombi-Modell kommt auf 361 bis 1.306 Liter – rund 100 Liter weniger als in den Verbrenner-Modellen.

Was kostet der Audi A5 als Plug-in-Hybird?

Die PHEV-Limousine des Audi A5 ist in Deutschland mindestens 62.500 Euro. Für die Kombi-Ausführung werden mindestens 64.150 Euro fällig. Wer sich für die höhere Leistungsstufe mit einer deutlich umfangreicheren Serienausstattung entscheidet, ist ab 70.900 Euro dabei. Der A5 Avant e-hybrid quattro lässt sich ab sofort ab 72.550 Euro bestellen. Die Fahrzeuge werden im Audi-Werk in Neckarsulm gebaut und voraussichtlich bereits ab April 2025 ausgeliefert.