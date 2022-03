12 neue DAB+-Sender: Hier hast du bald Radio-Empfang Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

DAB+ ist der Nachfolger des klassischen UKW-Radios und schon heute in weiten Teilen Deutschlands verfügbar. Jetzt wird bekannt: In diesem Jahr werden noch zwölf weitere Sender in Betrieb gehen und so für besseren Empfang sorgen.