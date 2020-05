Huawei P smart 2020 im Test: Was ist das denn?! Blasius Kawalkowski 3 Minuten

Mit dem Huawei P smart 2020 bringt Huawei ein Smartphone in den Handel, das … nun ja, was soll man dazu sagen? Es ist, als hätte der Metzger die Wurst von vergangener Woche noch einmal in die Auslage gelegt. In einem neuen Behälter. Mit einem Stängel verwelkter Petersilie garniert.