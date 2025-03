Es gibt so Handy-Tarife, da bleiben keine Fragen offen. Außer die nach dem Preis. Bei den großen Unlimited-Tarifen mit maximalem 5G-Speed und Zusatz-Features, die es in „Normalo-Tarifen“ so nicht gibt, ist das genau so. Auf einen dieser Hammer-Verträge kannst du jetzt aber 70 Prozent Rabatt erwirken. Jeden Monat. Und das beste – das gilt so für die Laufzeit-Variante mit 24 Monaten und auch für die monatlich kündbare Flex-Version des Tarifs.

XXL-Tarif ist jeden Monat 70 Euro günstiger

Die Kosten für den Tarif liegen also bei 29,99 Euro für den All-Inclusive-Unlimited-Tarif des Anbieters. Mehr geht nicht. Wer sich die monatliche Kündigungsmöglichkeit bewahren will, muss 20 Euro Anschlusspreis zahlen. Wer direkt weiß, dass er zwei Jahre dabeibleibt, kann sich auch diese Pauschale sparen.

Neben dem unerschöpflichen Datenpaket erwartet dich beim o2 Unlimited Max der Einstieg ins 5G-Netz der Telefónica. Zusätzlich surft Ihr mit maximal 300 MBit/s – also deutlich schneller als bei vielen anderen Unlimited-Tarifen. Sollte O2 die Netzgeschwindigkeit grundsätzlich anheben, werden Kunden dieses Tarifs zuerst mit aufgewertet. Eine SMS- und Telefon-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen, genauso wie EU-Roaming (Fair Use, erfahrungsgemäß aber ohne Sanktionen), VoLTE und WiFi-Calling.

Wenn du den Tarif als eSIM nutzen willst, geht das problemlos – dann ist der Tarif deutlich schneller freigeschaltet.

Achtung: Als „Bonus“ legt freenet zudem einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus obendrauf. Kündigst du diesen nicht, werden anschließend 12,99 Euro monatlich fällig. Die Kündigung ist aber jederzeit möglich. Mit Geschick wartet hier also keine Kostenfalle. Zusätzlich gibt es die neue freenet Travel eSIM mit 200 MB Datenvolumen gratis dazu – für Reisen in Nicht-EU-Roaming-Länder.

O2 Unlimited Max

(monatlich kündbar) O2 Unlimited Max

(24 Monate Laufzeit) Datenvolumen Unbegrenzt Unbegrenzt Netz Telefónica, 5G Telefónica, 5G Download max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s Upload max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s SMS/Anruf-Flat Ja Ja Mindestlaufzeit 1 Monat 24 Monate Anschlusspreis 19,99 Euro 0 Euro Monatlicher Preis (freenet) 29,99 Euro 29,99 Euro Aktueller Preis bei O2 (99,99 Euro) (49,99 Euro) Extras 200 MB für Freenet Travel 200 MB für Freenet Travel Bonus Gratismonat waipu.tv Perfect Plus (Kündigung empfohlen) Gratismonat waipu.tv Perfect Plus (Kündigung empfohlen) Hier buchen Hier buchen

Angebot ist selten und unschlagbar

Das Angebot von Freenet ist eine echte Ansage für Power-User. Selbst wenn bei O2 die Laufzeit-Variante auch keine 100 Euro monatlich kostet (dort sind es aktuell immer noch 50 Euro für den Max-Tarif), wird die Flex-Variante dort tatsächlich mit 100 Euro bepreist. So Angebote von Drittanbietern, wie jetzt via Frennet, gibt es immer mal wieder. So ein Kracher mit all seinen Facetten ist aber richtig selten. Wer Bedarf an einem Tarif in der Größenordnung, bekommt hier die klare Empfehlung!

Bei Buchung über Freenet gibt’s also verbrieft diese 70 Prozent oder 70 Euro Rabatt. Wichtig ist – der Rabatt gilt nur für 2 Jahre – auch, wenn ihr die Flex-Variante nutzt, würde ab dem 25. Monat in Folge der Preis steigen (allerdings vorerst auf 49,99 Euro). Spätestens dann solltest du kündigen beziehungsweise wechseln.