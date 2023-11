Hier gibt’s Wallboxen zu Tiefpreisen: 11kW-Station für unter 300 Euro!

Der Markt für die Stromquellen mit bis zu 11 Kilowatt Leistung ist groß. Aktuell gibt es beim Energieversorger E.ON eine solche Wallbox dank Gutscheincode deutlich günstiger. Und das sogar ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss für Strom oder Gas beim Anbieter.

Wallbox ohne Stromvertrag für unter 300 Euro

In einer Art „Flash Sale“ verkauft E.ON derzeit und noch bis zum 16. November die E.ON Drive vBox smart inklusive 4,5-Meter-Kabel (Typ 2) zum Tiefpreis. Als „Halloween-Tiefpreis“ beworben, bekommst du die 11-kW-Wallbox für 299 Euro statt sonst 489 Euro. Die 190 Euro Rabatt erwirkst du, indem du im Warenkorb den Gutscheincode VBOX229 eingibst.

Die Wallbox ist per App steuerbar, kann also ins WLAN oder LAN eingebunden werden und ist auch per RFID-Chipkarte freischaltbar. Die maximale Ladeleistung liegt bei 11 kW und zum Schutz ist eine DC-Fehlerstromerkennung integriert.

Dank Gutschein bekommst du die Wallbox für unter 300 Euro ( bis 16.11.2023).

Wichtig: Eine Installation ist hier nicht inklusive. Du musst dich also noch um die fachgerechte Anbringung und den Anschluss durch einen Elektriker kümmern.

Ganz ohne Elektriker? Diese Alternative kostet jetzt nur 699 Euro

Es gibt auch Lösungen, für die du keinen Elektriker brauchst und die dein E-Auto trotzdem schnell laden. Die bekannteste ist der Juice Booster. Dabei handelt es sich um ein mächtiges Kabel, das du an eine Starkstrom-Steckdose (CEE32, 32A) anbringen kannst, um dann mittels herkömmlichen Typ-2-Stecker dein Auto aufzuladen. Anders als bei Haushalts-Steckern kannst du hiermit dann sogar mit bis zu 22 kW laden – je nachdem, was die Leitung und die Ladeinfrastruktur des Wagens hergeben. Wichtig ist nur, dass du Zugang zu so einer 32A-Steckdose hast. In der Regel sind diese rot gefärbt. Innen sehen sie zudem anders aus als normale Haushaltssteckdosen. So bieten sie etwa 5 Pole statt zwei. Falls nur eine Haushaltssteckdose zur Verfügung steht, kannst du den Juice Booster auch mit einem entsprechenden Adapter für SchuKo-Steckdosen verwenden. Dann ist die Ladeleistung natürlich entsprechend limitiert.

Der Juice Booster 2 als mobile Ladestation für alle Szenarien.

Der Juice Booster wird dank seiner Flexibilität, des geringen Gewichts von knapp 3 Kilogramm und der hohen Ladeleistung auch als „mobile Ladestation“ bezeichnet. Der angebotene Juice Booster 2 besteht aus dem 2,25 Meter langen Kabel, auf dem eine Konsole mit kleinem Display angebracht ist. Darüber oder per App kannst du das Lademanagement verwalten. Dank IP67-Zertifizierung kannst du das Kabel theoretisch auch im Regen draußen liegen lassen.

Bei E.ON bekommst du den Juice Booster 2 jetzt für 699 Euro. Was ein echt starker Preis gegenüber den 1.099 Euro ist, die er ursprünglich mal gekostet hat.

Mit kleinem, aber guten Haken: Diese Wallbox gibt es für 1 Euro

Und dann gibt es noch ein weiteres Wallbox-Angebot bei E.ON, das sich vor allem auf den zweiten Blick lohnt. Hier kostet die smarte und KfW-förderfähige eBox smart mit 6,5 Meter langem Kabel und bis zu 22 kW Ladeleistung nämlich nur 1 Euro statt 999 Euro. Die Bedingung: Du lässt sie fachmännisch durch E.ON-Elektriker installieren und buchst dafür das entsprechende Installations-Paket „E.ON Drive Installationspaket-M“.

Dieses ist mit 1.789 Euro dann wieder nicht billig im eigentlichen Sinne. Allerdings hast du hier die Komplett-Versorgung und Inbetriebnahme-Garantie mit dabei. Unter anderem sind die geeignete häusliche Kabelverlegung samt zweier Mauerdurchbrüche inklusive. Auch die Anmeldung beim lokalen Verteilnetzbetreiber, etwa den örtlichen Stadtwerken, übernimmt E.ON für dich. Welche Voraussetzungen du beziehungsweise deine Garage sonst noch erfüllen müssen, steht in diesem Dokument.

Die E.ON Drive eBox smart Wallbox gibt’s im Kombi-Deal für 1 Euro.

Die Wallbox gibt’s hier also beinahe geschenkt, wenn du sie eben durch E.ON installieren lässt. Quergerechnet bekommst du die Hochqualitative 22kW-Wallbox samt Installation also für rund 1.800 Euro. Ein gleichzeitiger Stromvertrag mit E.ON ist hier übrigens nicht nötig.