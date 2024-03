Verblüffender Preis: Vielseitiger Saug- und Wischroboter mit dem gewissen Extra

Der Online-Händler Geekbuying liefert dir während seines aktuell laufenden Mega-Sales nämlich einen Spitzenpreis zum Narwal Freo X Plus. Der Saug- und Wischroboter kostet hier momentan nur noch 329 Euro, wenn du beim Kauf den Code NNNDENFPL angibst. So sicherst du dir dann eine exzellente Putzhilfe zum verhältnismäßig kleinen Preis. Warum sich der Roboter genau lohnt, erfährst du hier.

Hohe Saugkraft, starke Wischfunktion & vieles mehr – Das zeichnet den Narwal Freo X Plus aus

Der Narwal Freo X Plus weiß in seiner Kerndisziplin – dem Saugen und Wischen von Böden – auf jeden Fall direkt zu überzeugen. So verfügt der Saugroboter über eine hohe Saugkraft von bis zu 7.800 Pa, wodurch Krümel, Staub und Co. von Hart- und Teppichböden effektiv beseitigt werden. Gleichzeitig saugt die Putzhilfe dank der Zero-Tangle-Bürste aber auch Haare besonders gut auf und verhindert hierbei das Verheddern. Ein weiterer Pluspunkt: Der Saugroboter soll dank einer speziellen Technologie sogar Ecken und Kanten gezielt saugen können. Du musst also künftig nicht mehr selbst zum Akku- oder Handstaubsauger greifen, um diese lästigen Stellen zu reinigen.

Hinzu kommt dann noch eine absolut hochwertige Wischfunktion. Die Wischpads des Narwal Freo X Plus gleiten nämlich nicht nur über den Boden, sondern schrubben mit 6 N Druck hartnäckige Verschmutzungen weg. Dank der Teppich-Erkennung werden die Wischpads zudem automatisch angehoben, um nasse Teppiche zu vermeiden. Apropos Erkennung: Der Saugroboter verfügt natürlich auch über eine exzellente Navigation inklusive Hindernis-Vermeidung und der Kartierung von mehreren Etagen. Über die dazugehörige App kannst du zusätzlich Zeitpläne oder No-Go-Zonen festlegen und hast dadurch die volle Kontrolle über den Saugroboter.

→ Narwal Freo X Plus für 329 Euro (mit Code NNNDENFPL)

Geekbuying sorgt für Spitzenpreis bei Saugrobotern

Und jetzt kannst du dir den starken Saugroboter bei Geekbuying deutlich günstiger sichern. Über den Code NNNDENFPL zahlst du lediglich 329 Euro für den Narwal Freo X Plus. Der Saug- und Wischroboter wird zudem komplett kostenfrei aus der EU geliefert, wodurch du dir hier wirklich eine hochwertige Putzhilfe zum fairen Preis sicherst. Doch es geht sogar noch günstiger: Wenn du als Bezahlmethode PayPal oder eine Kreditkarte verwendest, sparst du weitere 5 Euro.

Neben dem Narwal Freo X Plus gibt es ebenfalls noch viele weitere Saugroboter bei Geekbuying im Angebot. Wir können dir insbesondere den Roborock S8 für 479 Euro absolut empfehlen – immerhin konnte das Gadget bei uns im Test mit herausragenden 97/100 Punkten vollends überzeugen. Hier sparst du beim Kauf via PayPal oder Kreditkarte übrigens sogar 10 Euro extra. Doch auch die weiteren Saugroboter-Deals sind einen Blick wert:

