Unter 10 Euro! Telekom Allnet-Flat jetzt 71 Prozent günstiger

Wer mit seinem Handytarif ins Telekom-Netz will und dann am besten noch ins hochwertigere 5G-Netz – der muss tief in die Tasche greifen. Normalerweise. Jetzt kommen Nutzer schon für unter 10 Euro im Tarif rein. Und das geht nicht einmal zu Lasten des Datenvolumens. Wer denkt, dass der 9,99-Euro-Tarif im Telekom-Netz mit 5G nur ein homöopathisches Datenvolumen bietet, der irrt.

25 GB 5G für 9,99 Euro und kein Anschlusspreis

Den Deal haben wir hier bei Freenet gefunden. Der Anbieter schafft es immer wieder, Tarife so zu gestalten, dass sie besonders günstige Preispunkte treffen. Oftmals verbunden mit Kompromissen. Hier ist allerdings im Vergleich wirklich wenig zu beachten.

Der Tarif-Deal in aller Kürze:

25 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz

Grundgebühr 9,99 Euro (24 Monate, danach kündigen oder 34,99 Euro zahlen)

Telekom-Netz

Telefonie-Flat (Achtung: Keine SMS-Flat)

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn bis 31.03.25 möglich

Bonus : 200 MB für Auslands-Reise-SIM mit Freenet Travel

: 200 MB für Auslands-Reise-SIM mit Freenet Travel Achtung : Gratis-Monat waipu.tv Perfect Plus inbegriffen (muss aktiv gekündigt werden)

: Gratis-Monat waipu.tv Perfect Plus inbegriffen (muss aktiv gekündigt werden) 0 Euro Anschlusspreis

Hier buchen und bestellen

Deal ohne Haken? Das musst du beachten

Das Super-Angebot kommt durch Quersubventionen zu seinem Ergebnis. Wenn du es geschickt anstellst, ist aber keine Kostenfalle zu befürchten.

Zu beachten ist erst einmal, dass es keine SMS-Flat gibt – unserer Meinung nach mittlerweile verschmerzbar – dazu ist der Download-Speed nicht auf Telekom-Direkt-Niveau (aber ausreichend – der Vorteil von 5G liegt vorrangig nicht im Speed). Außerdem ist es, wie bei solchen Tarif-Angeboten üblich, natürlich nur ein Angebotspreis für 24 Monate. Danach würde der Tarif seinen ursprünglichen und viel zu teuren Preis kosten. Kündigung zum Vertragsende also dringend empfohlen. Apropos Kündigung. Gleiches gilt auch für den enthaltenen Gratis-Monat von waipu.tv (dazu gäbe es hier sowieso den besseren Deal) – auch, wenn dieser ab dem zweiten Monat bei Weiterbetrieb 9,99 statt regulär 12,99 Euro kosten würde.

Ja, das sind ein paar Dinge, die du beachten musst. Keins davon ist aber so dramatisch, als dass es sich nicht lohnen würde, um an den guten Angebotspreis zu kommen. Der Rabatt beträgt nominell 71 Prozent auf den Ursprungspreis des Tarifs. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der gleiche Tarif vor Start der Aktion ebenfalls keine 34,99 Euro in den ersten zwei Jahren kostete, sondern 17 Euro. Von den 10 Euro, die es jetzt kurzzeitig gibt, war er aber weit entfernt.

Nicht nur der Preis überzeugt

Cool ist, dass du Netz-Features, wie Voice-over-LTE und WLAN-Call nutzen kannst. Die eSIM-Option macht das ganze Angebot zudem noch etwas flexibler, genauso wie die Möglichkeit des steuerbaren Vertragsstarts. Dass du keinen Anschlusspreis zahlst, sorgt dafür, dass hier wirklich nur 24 Monate lang die günstige Grundgebühr fällig wird und es keine komplizierte Verrechnung und erst recht keine höhere Einmalzahlung zum Start gibt.

In die Kategorie „Nice to have“ fallen die 200 MB Gratis-Datenvolumen für Freenet Travel. Das ist eine von Freenet herausgegebene eSIM, die du herunterladen und damit dann in Nicht-EU-Ländern maßgeschneiderte Tarife für deine Reisen buchen kannst (oft mit Laufzeiten von 7, 10 oder 14 Tagen, also übliche Reiselängen). Wie Freenet Travel genau funktioniert, erklären wir in diesem Artikel.

→ Telekom mit 5G & 25 GB: Jetzt zum Tarif

Wie lange der Deal gültig ist, ist nicht bekannt. Die Erfahrung zeigt, dass Freenet solche Angebote rund ein bis zwei Wochen aufrechterhält. Gestartet ist das Angebot erstmalig am 5. März. Aktuell (Stand 10.3.) gibt es noch keine Anstalten (per Countdown oder Info), dass das Angebot bald ausläft.

